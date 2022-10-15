140 лет заботы о незрячих детях: столичная Школа-интернат № 1 отпраздновала юбилей

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых Департамента труда и социальной защиты населения Москвы –старейшая московская школа, в которой проходят обучение дети с нарушениями зрения. В этом году учреждение отпраздновало 140 лет со дня основания. Поздравить коллектив и учеников приехали почетные гости, а ребята вместе с наставниками подготовили театральную постановку.

История Школы-интерната № 1 начинается с 1882 года, когда обер-пастор Генрих Дикгоф получил разрешение на открытие первого в Москве учебно-воспитательного заведения для двадцати слепых детей. В то время они получали шестилетнее начальное образование, а вместе с этим обучались доступным им ремеслам: плетению корзин, ковриков, сидений для стульев, изготовлению щеток, шитью и вязанию. Некоторые дети обучались хоровому пению и игре на музыкальных инструментах.

Школа довольно быстро развивалась. С каждым годом увеличивалось число учеников, поэтому учреждение часто переезжало в новые, более просторные здания. В 1948 году учреждение было переименовано в среднюю общеобразовательную школу-интернат № 1.

Сегодня ШОР № 1 – одно из ведущих общеобразовательных учреждений столицы, которое ежегодно занимает высокие позиции в различных рейтингах.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Свой 140-летний юбилей школа отмечала в торжественной обстановке с большим количеством приглашенных гостей. Поздравительный адрес учреждению в честь юбилея направили заместитель председателя Правительства России по социальной политике, труду, здравоохранению и пенсионному обеспечению Татьяна Голикова и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

С поздравительными словами к директору, коллективу и ученикам обратился Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

— 140 лет – большая и важная дата. За это время из стен Школы-интерната № 1 вышло множество талантливых выпускников. Среди них доктора юридических и филологических наук, заслуженные деятели науки, академики РАН, музыканты, спортсмены, переводчики. Своим примером они показывают, что с инвалидностью по зрению можно и нужно жить активной жизнью, важно только верить в себя, трудиться и планомерно идти к поставленным целям. Безусловно, такие успехи – это заслуга опытных специалистов, лучших в своем деле. Педагоги, воспитатели и другие сотрудники, многие из которых отдали не один десяток лет работе в этой школе, являются не просто профессионалами своего дела, но и людьми с большим сердцем, готовыми давать детям с нарушениями зрения возможность занять достойное место в обществе, — отметил Алексей Володин.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Благодаря инициативе выпускников ШОР № 1 был решен вопрос о включении брайлевских дисплеев в федеральный перечень технических средств реабилитации для незрячих детей без одновременного нарушения слуха – теперь все школьники страны с нарушениями зрения могут получить брайлевские дисплеи бесплатно.

В 2022 году уникальная возможность получить образование в стенах ШОР № 1 появилась у талантливых незрячих детей из регионов. Впервые в стране на базе ШОР № 1 начал работу Всероссийский центр для одаренных слепых детей, где с 1 сентября в 7 классе начали учебу восемь ребят из семи регионов России.

Поздравить учреждение с юбилеем лично также приехали Олег Смолин; депутат Государственной Думы РФ, Татьяна Потяева, Уполномоченный по правам человека в городе Москве; Диана Гурцкая, народная артистка России, директора реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров столичной соцзащиты, директора школ регионов России – члены Ассоциации руководителей образовательных организаций для обучающихся с нарушениями зрения и другие почетные гости.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В конце праздника специалисты школы вместе с детьми показали театральную постановку с элементами мюзикла, в которой история учреждения от начала до наших дней рассказывалась через путешествие двух школьников – мальчика из нашего времени и девочки из 19 века.

Во время приключений героев зрители узнали о появлении печатного станка для материалов на Брайле и создании первой в России книги, напечатанной шрифтом Брайля.

Многие ребята из ШОР № 1 не в первый раз выступают на сцене. В рамках дополнительного образования в школе открыто сразу несколько творческих объединений: эстрадный вокал и вокально-инструментальные ансамбли, классы баяна и гитары. Кроме того, в области изобразительного и прикладного искусства ребята могут выбрать тифлографику, скульптуру, бисероплетение и макраме, оригами, пластилиновую живопись. С 2018 года на базе Школы-интерната № 1 открыт филиал детской школы искусств им. Е.Ф. Светланова.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Школа-интернат № 1 для слепых обучающихся остается научно-методическим центром страны, в котором проводятся научные исследования в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, разрабатываются и совершенствуются учебные планы и программы, научно-методические и учебно-наглядные пособия для спецшкол всей страны.

Справочная информация

ШОР № 1 работает в режиме 5-дневной недели с круглосуточным пребыванием. Обучение детей с инвалидностью по зрению проходит на шрифте Брайля – специальном рельефно-точечном шрифте для людей с полной потерей зрения, с широким использованием тифлоприборов и адаптированных тактильных методических пособий. В учреждении также работает дошкольное отделение для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Чтобы записать ребенка в ШОР № 1, родители могут обратиться напрямую в учреждение с заявлением и необходимыми документами. Зачисление происходит на основании заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК).

Школа находится по адресу г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 5.