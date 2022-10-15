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Многодетные отцы: как работники столичной соцзащиты помогают семьям с детьми

Павел Гриднев
Город
Многодетные отцы: как работники столичной соцзащиты помогают семьям с детьми
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В третье воскресенье октября отмечается День отца. Этот праздник — возможность выразить признательность всем заботливым папам, отметить роль главы семейства в становлении ребенка. В преддверии Дня отца рассказываем истории пап, которые по долгу профессии помогают московским семьям.

В семье Сергея и Анны Сергеевых трое детей. Все они посещают семейный центр «Ориентир», в котором работает папа. Сергею младшему 9 лет, он занимается в студии фотографии. Мальчик смог научиться владеть техникой, композицией кадра, правильно выставлять свет, видеть перспективу изображения. 7-летний Миша занимается вокалом и считается одним из лучших учеников, в составе коллектива занимает призовые места на городских конкурсах. 4-летнюю Настю родители водят в семейный центр на детскую йогу.

Родители рассказали, что в их дружной и крепкой семье есть традиция раз в два месяца устраивать домашний спектакль. Они заранее вместе пишут сценарий, продумывают реплики героев. Темы всегда разные: сюжет из сказки, либо случай из жизни детей. Костюмы делают из подручных средств. В День отца для всех родственников и близких состоится премьера мини-спектакля по фрагменту сказки «Летучий корабль».

Нил Елагин – специалист по социальной работе в семейном центре «Горизонт» и папа троих детей. 20-летняя Ангелина учится в МИФИ на третьем курсе Института ядерной физики и технологий. 15-летний Георгий участвует в активностях подросткового клуба, сейчас обучается бесконфликтному общению в Школе юного медиатора. В дискуссионной студии семейного центра ему помогли научиться выступать публично, преодолеть застенчивость и стать увереннее в себе. 13-летняя Елизавета учится в музыкальном колледже на оперном отделении. Со школьным хором участвует в концертах на площадках Москвы и посещает волонтерский клуб в семейном центре, где работает папа.

— Мы с супругой часто сравниваем себя с велосипедистами, участвующими в соревновании на тандемных велосипедах. Для победы важна слаженная работа и правильно выбранный темп. Успехи наших детей хорошее подтверждение тому, что мы – отличная команда, — заключает Нил.

Многодетные отцы: как работники столичной соцзащиты помогают семьям с детьми Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

У психолога семейного центра «Гармония» Василия Недашковского пятеро детей. За годы работы в социальной сфере он помог сотням семей: кому-то избежать необдуманного развода, другим справиться с подростковым кризисом, найти общий язык с близкими. Василий точно знает, как найти подход к своим детям, старается проводить с ними как можно больше времени и воспитывать их в любви и принятии. После ухода из жизни первой жены Василия, его коллеги помогали детям справиться со стрессом из-за утраты мамы и проработать страхи через арт-терапию.

7 лет назад Василий познакомился с Юлией, которая также работает в одном из семейных центров столицы. Обретя друг в друге родных людей, коллеги стали мужем и женой. Сейчас у пары трое детей. 6-летний Илья – будущий первоклассник, в семейном центре ему помогают подготовиться к школе. 5-летняя Катя уже знает, как важно заботиться об окружающем мире, она посещает экологический клуб. А с 3-летним Лешей мама ходит на развивающие занятия для самых маленьких.

— Над любыми отношениями нужно работать. Важно, чтобы оба в паре это понимали, были внимательны друг к другу, стремились понять и принять партнера. Бывают удачные дни, может не везти, но вечером мы собираемся всей семьей и все, что произошло за день, уже не имеет значения. Искренняя любовь детей дает силы преодолевать любые невзгоды. Меня часто спрашивают, как справиться с воспитанием пяти детей. Мы с супругой уверены, что секрет успешного воспитания в уважении к каждому ребенку. У нас дома не принято повышать голос. С детьми нужно разговаривать, объяснять, почему домашнее задание нужно выполнять, а висеть на шторе – веселая, но опасная затея, — рассказывает Василий.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют. Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

отец Департамент труда и социальной защиты населения Семья и город
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