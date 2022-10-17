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Владислав Овчинский: в Москве разработали инновационные зарядные станции для электромобилей

Павел Гриднев
Город
Владислав Овчинский: в Москве разработали инновационные зарядные станции для электромобилей
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичный производитель высокотехнологичного оборудования создал инновационные зарядные станции для коммерческого и частного использования, позволяющие заряжать электромобили в разных климатических условиях. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичная корпорация «САГА» разработала новые модели зарядных станций для коммерческого и частного применения в настенном и напольном исполнении. Зарядка в среднем занимает от двух до пяти часов. Кроме этого, производитель предусмотрел в станциях возможность управления процессом питания электромобиля с помощью мобильного приложения. Такие технологии позволят полностью заместить иностранных производителей, так как у зарядных станций высокая доля использования российских комплектующих. В ближайшее время компания планирует выпустить около 500 станций для электромобилей, — сказал Владислав Овчинский.

Зарядные станции выпускаются в антивандальном корпусе, адаптированы под разные климатические условия и оснащены системой контроля управления температурой и влажностью. Кроме того, они легко интегрируются с российскими операторами зарядной инфраструктуры.

Вся производимая на текущий момент линейка станций оснащена многорежимной световой индикацией для удобства получения пользователем информации о текущем статусе зарядки электромобиля.

Как добавил генеральный директор корпорации САГА Андрей Жолобов, зарядные станции «САГА» обладают современным дизайном и хорошо вписываются в архитектуру города. За последнее время их модельный ряд был дополнен станциями с информационно-рекламными дисплеями и возможностью воспроизведения аудиоконтента.

Автомобили Зарядные станции Владислав Овчинский Москва
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