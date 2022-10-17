Город больших возможностей: талантливую молодежь привлекает высокое качество столичного образования

Обладатель гран-при и титула «Студент года Москвы — 2022» Виталий Казаку с дипломом и статуэткой в руках сразу после церемонии награждения. Молодой человек учится на втором курсе магистратуры Сколковского института науки и технологий / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В пятницу, 14 октября, в столице на сцене Нового Манежа наградили победителей ежегодного конкурса «Студент года Москвы». С обладателем главной номинации пообщалась «Вечерняя Москва».

Москва не только огромный мегаполис, но и образовательный центр России, где сосредоточены лучшие высшие учебные заведения страны. За знаниями в столицу едет молодежь не только из разных городов нашей родины, но и со всего мира.

Сегодня в нашем городе проживают около трех миллионов людей молодого возраста от 18 до 35 лет. Поэтому их поддержке правительство столицы уделяет особое внимание. В городе даже создан специальный проектный офис — при Комитете общественных связей и молодежной политики «Молодежь Москвы», который организует для ребят десятки интересных и полезных инициатив.

— Наши проекты имеют самую разнообразную направленность — это добровольчество, карьера и саморазвитие, творчество и спорт. Только в прошлом году участие в них приняли свыше миллиона москвичей. Такая популярность связана с тем, что мы находимся в постоянном диалоге с ребятами. Благодаря их участию мы реализуем и развиваем проекты, — рассказала Маргарита Савинкина, руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы».

Проекты, как и конкурс «Студент года», помогают молодежи заявить о себе, самореализоваться. В этом году в нем состязались более 300 ребят из 42 вузов. Всего было представлено 19 номинаций, среди которых: «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Студент года», «Архитектор-проектировщик года», «Киберспортивный клуб года», «Патриотическое объединение года» и целый ряд других.

Главный приз — Гран-при и титул «Студент года Москвы — 2022» — получил 23-летний Виталий Казаку, второкурсник магистратуры Сколковского института науки и технологий. До этого он получил степень бакалавра в Российском геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе.

— Для меня наука всегда была чем-то манящим, что движет людьми и создает прекрасное, поэтому после бакалавриата решил продолжить учебу, — рассказал Виталий.

Сейчас москвич изучает нефтегазовую инженерию, а параллельно вместе с командой единомышленников внедряет новую технологию в области разработки нефтегазовых месторождений.

— Наш проект направлен на то, чтобы ускорить процесс этих исследований и сделать его более дешевым, — пояснил Виталий.

К конкурсу «Студент года Москвы» он готовился не один год. Чтобы победить, участвовал в самых различных научных конференциях, выиграл не одну олимпиаду и был активен практически во всех сферах студенческой жизни. Сейчас Виталий Казаку является вице-президентом стартап-акселератора своего вуза, работает в лаборатории по нефтегазовой отрасли.

— Честно говоря, надеялся на победу в номинации «Интеллект года», которую я, кстати, тоже выиграл. Но вот на главный титул точно не рассчитывал. Очень приятно, что меня так высоко оценило жюри, — сказал москвич.

Быть студентом Москвы, по мнению Виталия, очень интересно. Столица дает большие возможности молодежи, поэтому здесь сконцентрировано огромное количество целеустремленных ребят.

— То, что меня окружают такие люди, очень сильно мотивирует, — подчеркнул он.

Помимо науки, Виталий Казаку занимается баскетболом, участвует в различных комедийных стендапах и заботится о природе, периодически убирая мусор в Битцевском лесу, рядом с которым живет.

Кстати, конкурс «Студент года» с 2019 года проводится при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Региональный этап конкурса в Москве организован Российским союзом молодежи при активном участии столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— В Москве можно получить конкурентоспособное на мировом уровне образование, причем в любой профессии и области знаний — от инженерии и физики до архитектуры, медицины и информационных технологий. Помимо этого, талантливую и активную молодежь привлекают возможности для самореализации и высокое качество жизни. Победителями городского студенческого конкурса стали 35 человек, призерами — еще 45. Теперь сильнейшие участники будут представлять столицу на общероссийском этапе.

Желаем вам успехов!