Депутаты встретили делегацию из Байконура

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 17 октября депутаты Мосгордумы подписали соглашение о сотрудничестве с городом Байконур.

В марте этого года делегация депутатов Мосгордумы посетила Байконур. Тогда парламентарии провожали в космос своего коллегу, космонавта, Героя России Олега Артемьева.

17 октября депутаты приняли в Мосгордуме делегацию из города Байконур.

— Мы продолжаем взаимодействие с Байконуром, которое началось более полугода назад, когда наш коллега Олег Артемьев стартовал с Байконура в космос, провел там 195 суток, был командиром МКС и установил вселенский рекорд, впервые в истории человечества приняв участие в заседании парламента с околоземной орбиты, — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, у Москвы много планов с точки зрения туризма в Байконур. Также планируется активное взаимодействие в области образования.

— В первую очередь мы говорим о возможности взаимодействия московских космических классов с космическим лицеем, который находится в Байконуре, а также о проведении конкурса, победитель которого полетит на Байконур, — рассказал Шапошников.

Соглашение о создании в Москве аэрокосмических классов подписали весной этого года Департамент образования и науки столицы и государственная корпорация «Роскосмос». Первые такие классы открылись в сентябре 2022 года.

Глава администрации Байконура Константин Бусыгин подчеркнул, что Байконур может стать более открытым и доступным для туристов.

— В этом вопросе нужно только сорганизоваться, я не вижу в этом никаких трудностей. Город может стать более доступным для посещения туристов и рабочих делегаций, — сказал Константин Бусыгин.

Байконур — это не только стартовый комплекс. В самом городе масса всего интересного для туристов.

— Не ошибусь, если скажу, что в Байконуре, где проживают 77 тысяч человек, больше всего памятников, барельефов и других мемориалов на душу населения. На каждой улице города по три–пять памятников. Есть в городе своя ракета «Союз», есть планы сделать музей под открытым небом, где будут представлены также ракеты «Зенит» и «Протон», — рассказал Бусыгин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Артемьев, депутат Мосгордумы:

— В Мосгордуме открылась выставка «При слове «Байконур» планета смотрит вверх!» Я рад и горд, что сегодня соприкоснулись два моих любимых города — город Ленинск-Байконур, где я вырос, жители которого меня воспитали и до сих пор отправляют в космос, и город Москва — самый лучший город на Земле, жители которого воспитали меня как инженера, как космонавта, дали мне образование.