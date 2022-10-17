Приготовление кофе напоминает древние ритуалы

Москвичка Алина Дудникова поразила жюри своим мастерством рисования молочной пеной на кофе. В прошлом году на чемпионате она заняла второе место / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Состязание по искусству рисования молочной пеной на кофе и чемпионат на звание лучшего кофейного сомелье прошли 17 октября на территории выставочного центра «Крокус». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, в чем секрет их мастерства.

От входных дверей выставочного центра с самого утра веяло жареным. Зерна кофе, собранные на южных плантациях, были широко представлены отраслевыми специалистами. А там, где встречаются профессионалы, всегда царит дух конкуренции.

Управляющую сетью кофеен, москвичку Алину Дудникову, практически не видно в столбе пара, который исходит от кофемашины. Она, как фокусник, творит почти что магию. Круговые движения и постукивания питчером (сосудом для взбивания молока. — «ВМ») о столешницу напоминают древние ритуалы зельеварения, не меньше.

На поверку же все оказалось прозаичнее — ловкость рук, и на молочной пенке вырисовывается причудливая собачья мордочка.

Алина — прошлогодний серебряный призер чемпионата по латте-арту — изобразительному мастерству рисования молочной пеной на кофейном напитке.

— Каждый участник подготовил домашнюю заготовку — рисунок, который получается лучше всего, — рассказывает москвичка. — У меня это мордочки животных.

Второй этап самый сложный — кофеманов ждет импровизация на предложенные организаторами варианты арта.

На подготовку к чемпионату у девушки ушел не один килограмм кофе. А вот молоко удалось сэкономить благодаря специальному концентрату, который обладает схожей с натуральным продуктом плотностью и текстурой.

А в это время на соседнем стенде любители кофе соревновались в том, кто же лучше разбирается в напитке. Там проходит каппинг-чемпионат, на котором нужно безошибочно определить и сгруппировать чашки с кофе по вкусовым качествам. Это задача не из легких даже для маститых сомелье, ведь четыре сорта кофе заключены в 11 чашках. Участнику, руководствуясь исключительно чуткостью своих рецепторов и сенсорной памятью, необходимо разбить образцы на тройки и пары.

Москвичка Виктория Горохова начала принимать участие в турнирах, когда проходила обучение по обжарке зерен. Неудивительно, что она закончила первый этап с лучшим показателем в группе — угадала три совпадения из четырех.

— Когда каждый день пьешь кофе, невольно начинаешь улавливать тончайшие нотки этого напитка, — делится Виктория.

КСТАТИ

Кофе в России начал набирать популярность после визита императора Петра I в Голландию. А уже в середине XVIII века в Санкт-Петербурге появляются первые кофейни — места, где черный густой напиток играл передовую роль.

По западному обычаю, кофе заваривали в медных или жестяных кофейниках, фильтровали и пили либо без добавок, в немецком стиле, либо с добавлением меда, сахара и шоколада под шапкой из взбитых сливок — по-венски.