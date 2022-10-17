Гудит старинный паровоз, вновь стучат колеса

Члены товарищества историков Российских железных дорог Роман Молочников (слева) и Сергей Костыгов представляют проект «По заповедным местам России на узкоколейке» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

На ВДНХ открылась выставка «Железнодорожная модель», посвященная 185-летию Российских железных дорог. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о самых необычных экспонатах, а также об истории их создания.

Главный экспонат выставки — один из крупнейших в России действующих железнодорожных макетов, созданный руками авторов-моделистов. Уникальные копии составов в миниатюре, восстановленные по старым чертежам и сохранившимся раритетным фотографиям, позволят увидеть историю развития железных дорог в России.

На каждой точке стоят дежурные, как на перронах, чтобы посетители могли погрузиться в мир практически реальной железной дороги: с движущимися составами, сигналами светофоров, звуками автомобильных переездов, гудками локомотивов и огнями городов. Вокруг макета собраны и другие интересные экспонаты, объединенные одной темой — железных дорог России. По стенам развешаны дореволюционные открытки и акварели.

Товарищество историков Российских железных дорог представило действующую самодельную дрезину«пионерку» (самодвижущуюся тележку. — «ВМ»). Члены товарищества используют ее для исследования заброшенных узкоколейных дорог и открывают на ней новые страницы в истории российского железнодорожного транспорта.

— Товарищество историков российских железных дорог было образовано в 2017 году и объединило людей, которые увлекаются историей железных дорог. Мы систематизировали имеющиеся сведения и сейчас выпускаем тематическую литературу, одни из немногих в России, занимаемся глубокими историческими исследованиями в этой области, чтобы популяризировать это направление, — говорит участник Товарищества историков Сергей Костыгов.

Уникальная коллекция железнодорожных рельсов, использовавшихся при строительстве железных дорог в России с 1859 по 1968 год, была собрана москвичом Александром Широниным. В его коллекции рельсы, изготовленные ведущими заводами Англии, Германии, США, Франции, Российской империи и СССР. Когда железные дороги реконструировались и обновлялись, старые рельсы отдавали во вторичное использование при строительстве — они служили балками для поддержки каркаса здания. В свою очередь, при перестройке и реконструкции эти рельсы, замурованные в стенах, извлекли и хотели отдать на металлолом. Александр Широнин не позволил этого сделать.

Рельсы, которые он спас от уничтожения, без преувеличения можно назвать эталоном промышленных достижений конца XIX — начала ХХ века. В последние годы о собрании узнает все больше людей, и Александра Широнина приглашают на выставки, в том числе благодаря интересу к его коллекции Всесоюзного общества любителей железных дорог. Эта организация — партнер выставки «Железная модель».

Общество объявлено ответственным координатором исторического наследия РЖД, и деятельность этой организации нацелена на создание позитивного образа железных дорог у широкой общественности и помощь в профориентации молодежи.

— Я надеюсь, что многие ребятишки, которые пока только просят родителей купить игрушечный паровозик, в дальнейшем увлекутся и историей Российской железной дороги, — рассказывает куратор выставки Илья Сорокин. — Может быть, из этих детей потом вырастут новые историки, авторы книг и исследований по теме наших железных дорог. Я очень надеюсь, что выставка поможет найти новое хобби детям и взрослым. Чтобы дать посетителям возможность полностью почувствовать романтику железных дорог, на выставке предусмотрена и интерактивная часть — каждый сможет попробовать управлять поездом на симуляторе кабины машиниста.

Среди участников выставки можно встретить и юных моделистов. Все они увлечены историей поездов, и макеты железных дорог уже давно перестали быть для них просто детскими игрушками.

— Я занимаюсь моделированием на Российской детской железной дороге. В 2021 году я попал на день открытых дверей, и на экскурсии нас водили в Лабораторию железнодорожного туризма, — рассказывает о своем увлечении участник выставки, школьник Илья Антимонов. — После этого я записался в кружок Московской детской железной дороги. Нам выдали форму, обучают нас железнодорожному делу, и летом мы даже проходим практику. Работаем на реальной железной дороге как проводники, дежурные по отправлению и стрелочники. Мне это интересно. В будущем я планирую получить профессию, связанную с железной дорогой.

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