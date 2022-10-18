«Я стала увереннее в себе и нашла призвание»: вдохновляющие истории подопечных столичной соцзащиты

Фото: Некоммерческое партнерство «Открытый мир»

18 октября во всем мире празднуют День женского счастья. Что такое женское счастье и из чего оно складывается, мы спросили у москвичек с ограниченными возможностями здоровья, мам особенных малышей — подопечных столичной соцзащиты.

Ольга Гомбоева 25 лет из своих 39 передвигается на инвалидной коляске. Большую часть жизни она работала дома и освоила разные профессии: была и переводчиком, и личным помощником, и менеджером в ассоциации репетиторов. В 2018 году Ольга познакомилась с Оксаной Заикиной и узнала о деятельности Некоммерческого партнерства «Открытый мир».

— Меня пригласили принять участие в интеграционном показе школы красоты и здоровья «Шаг к совершенству» в качестве модели. Тот выход на подиум стал для меня переломным моментом в жизни. До того показа думала, что все в жизни хорошо — есть семья, работа, путешествия. Но теперь поняла, что не хочу работать дома. Хочу больше общаться с людьми и самореализовываться, — рассказывает Ольга Гомбоева.

Фото: Некоммерческое партнерство «Открытый мир»

В 2021 году «Открытый мир» вместе с проектом «Шаг к совершенству» в третий раз стал одним из победителей конкурса грантов столичного Департамента труда и соцзащиты.

— Мы комплексно подходим к улучшению жизни девушек с инвалидностью и стараемся охватить самые востребованные, самые интересные сферы. Только за 2022 год в наших проектах приняли участие 159 девушек с инвалидностью: кто-то из них открыл свое дело, кто-то сменил работу, а есть такие девочки, для кого посещение занятий без присмотра родственников стало огромным прорывом, — говорит Оксана Заикина, руководитель НП «Открытый мир».

Когда Ольге предложили стать частью команды «Открытого мира», она, не задумываясь, согласилась. Сегодня, спустя 3 года, у нее за плечами много реализованных социальных проектов, которые помогли десяткам девушек с инвалидностью. В 2022 году команда «Открытого мира» провела огромную работу: ученицы прошли курсы актерского мастерства и ораторского искусства, занимались абилитационными танцами, выходили на подиум, обучались у стилистов и специалистов по фотопозированию. Кроме того, организация проводит профориентационные мастер-классы, где девушки пробуют свои силы в разных профессиях — швея, мастер маникюра, стилист, администратор салона, визажист и другие.

Участие в проектах «Отрытого мира» придала Ольге уверенности, и она решилась создать свою организацию, которая будет заботиться о женщинах с инвалидностью.

Фото: Некоммерческое партнерство «Открытый мир»

С мужем Ольга познакомилась в столичном университете. Они влюбились, поженились, родили сына. Сейчас Богдану 12 лет. Первое время родителям помогала мама Ольги, а когда Богдану исполнилось 10 месяцев, молодая мама начала работать. Порой приходилось работать ночами, потому что днем с малышом делать это было сложно. Передвигаясь на коляске, она самостоятельно справлялась со всеми бытовыми заботами: кормление, купание, прогулки. А когда сын подрос — получила права и стала управлять автомобилем.

— Многие считают, что счастье любит тишину, но мне кажется, что о своем счастье можно и нужно громко заявлять. Такие примеры вдохновляют тех, кто еще находится в поиске себя, своего призвания или второй половинки. Я чувствую себя самой красивой, умной и просто самой-самой. И это ощущение дает мне возможность не бояться начинать что-то новое, ошибаться, потому что уверена — дома меня всегда поддержат. Так что сегодня у меня есть все, что нужно для счастья — чудесная семья, прекрасные друзья и любимая работа, — заключает Ольга.

Фото: Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра»

В преддверии Дня женского счастья в Центре реабилитации инвалидов «Красная Пахра» состоялся творческий вечер поэтессы Светланы Сергеевой. Женщина передвигается с тростью, она впервые проходит реабилитацию в учреждении и планирует вернуться сюда снова. Удивительная женщина с романтическим взглядом и творческим отношением к жизни с первых дней покорила сердца своих новых друзей — гостей центра. Из-под пера Светланы Владимировны рождаются стихи, песни, частушки, сатирические песни про ярмарки выходного дня, к масленице, 8 марта, о России, о дружбе, о женском счастье.

— Я счастлива, когда вижу синее небо над нами, улыбки близких людей; когда рядом дети, когда просто жива! Порой все намного проще, чем нам кажется, — делится своим понимаем счастья Светлана Сергеева.

В молодости женщина работала инженером, а одновременно с работой тренировалась спасать людей на воде. С одиночными и командными прыжками на глубину до 160 метров она стала мастером спорта по плаванию СССР и победителем всесоюзных соревнований. А еще Светлана Владимировна поет в ансамбле Дома культуры в Нагатино, где она староста и учит новичков.

Многие женщины мечтают о счастье материнства. Иногда при появлении долгожданного ребенка приходится сталкиваться с трудностями, к которым молодые родители не готовы — например, когда у ребенка обнаруживаются нарушения здоровья или развития.

Маленькому Мише сейчас 3 года. С рождения у него двигательные нарушения, проблемы с речью и зрением. Мама малыша прошла непростой путь от принятия ситуации до организации счастливой семейной жизни.

Фото: Центр реабилитации инвалидов «Царицыно»

Вскоре после рождения Миши женщина обратилась в столичную службу ранней помощи. Там помогают семьям, в которых есть дети от 0 до 3 лет с особенностями здоровья. Специалисты занимаются комплексным развитием малыша, а также учат родителей, как заниматься с ребенком самостоятельно, помогают гармонизировать отношения в семье и вернуться к привычной жизни.

— Благодаря службе ранней помощи Центра реабилитации инвалидов «Царицыно», я начала больше узнавать своего ребенка, воспитывать и принимать его таким, какой он есть. Счастье в нашей семье — это забота друг о друге, понимание и любовь. Искренность и гармония в семье помогают пережить любые трудности и стать лучше всем вместе, — говорит мама Миши.

СПРАВКА

«Школа красоты и здоровья «Шаг к совершенству» — проект НП «Открытый мир», реализуемый при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Проект направлен на профориентацию, обучение и содействию трудоустройству людей с инвалидностью в индустрию моды и красоты. Для участия необходимо прислать заявку на электронный адрес: proj.openworld@gmail.com с указанием ФИО, возраста и номера телефона, а также приложить копию справки об инвалидности.

В системе соцзащиты Москвы работают 8 реабилитационно-образовательных центров и 10 реабилитационных центров, в которых дети и взрослые с инвалидностью проходят комплексную реабилитацию. Подробнее о работе каждого центра можно узнать на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Услуги ранней помощи предоставляются москвичам бесплатно в 12 учреждениях Департамента труда и соцзащиты. Воспользоваться услугами службы ранней помощи могут семьи с детьми с особенностями развития от рождения до 3-х лет. Для этого нужно оставить заявку на официальной странице городского сервиса. После обработки заявки, с родителем свяжется персональный координатор, который будет сопровождать семью на всех этапах получения услуг: ответит на волнующие вопросы, расскажет, что такое ранняя помощь и поможет выбрать учреждение для дальнейшего получения поддержки.