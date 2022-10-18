Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Я стала увереннее в себе и нашла призвание»: вдохновляющие истории подопечных столичной соцзащиты

Павел Гриднев
Город
«Я стала увереннее в себе и нашла призвание»: вдохновляющие истории подопечных столичной соцзащиты
Фото: Некоммерческое партнерство «Открытый мир»

18 октября во всем мире празднуют День женского счастья. Что такое женское счастье и из чего оно складывается, мы спросили у москвичек с ограниченными возможностями здоровья, мам особенных малышей — подопечных столичной соцзащиты.

Ольга Гомбоева 25 лет из своих 39 передвигается на инвалидной коляске. Большую часть жизни она работала дома и освоила разные профессии: была и переводчиком, и личным помощником, и менеджером в ассоциации репетиторов. В 2018 году Ольга познакомилась с Оксаной Заикиной и узнала о деятельности Некоммерческого партнерства «Открытый мир».

— Меня пригласили принять участие в интеграционном показе школы красоты и здоровья «Шаг к совершенству» в качестве модели. Тот выход на подиум стал для меня переломным моментом в жизни. До того показа думала, что все в жизни хорошо — есть семья, работа, путешествия. Но теперь поняла, что не хочу работать дома. Хочу больше общаться с людьми и самореализовываться, — рассказывает Ольга Гомбоева.

«Я стала увереннее в себе и нашла призвание»: вдохновляющие истории подопечных столичной соцзащиты Фото: Некоммерческое партнерство «Открытый мир»

В 2021 году «Открытый мир» вместе с проектом «Шаг к совершенству» в третий раз стал одним из победителей конкурса грантов столичного Департамента труда и соцзащиты.

— Мы комплексно подходим к улучшению жизни девушек с инвалидностью и стараемся охватить самые востребованные, самые интересные сферы. Только за 2022 год в наших проектах приняли участие 159 девушек с инвалидностью: кто-то из них открыл свое дело, кто-то сменил работу, а есть такие девочки, для кого посещение занятий без присмотра родственников стало огромным прорывом, — говорит Оксана Заикина, руководитель НП «Открытый мир».

Когда Ольге предложили стать частью команды «Открытого мира», она, не задумываясь, согласилась. Сегодня, спустя 3 года, у нее за плечами много реализованных социальных проектов, которые помогли десяткам девушек с инвалидностью. В 2022 году команда «Открытого мира» провела огромную работу: ученицы прошли курсы актерского мастерства и ораторского искусства, занимались абилитационными танцами, выходили на подиум, обучались у стилистов и специалистов по фотопозированию. Кроме того, организация проводит профориентационные мастер-классы, где девушки пробуют свои силы в разных профессиях — швея, мастер маникюра, стилист, администратор салона, визажист и другие.

Участие в проектах «Отрытого мира» придала Ольге уверенности, и она решилась создать свою организацию, которая будет заботиться о женщинах с инвалидностью.

«Я стала увереннее в себе и нашла призвание»: вдохновляющие истории подопечных столичной соцзащиты Фото: Некоммерческое партнерство «Открытый мир»

С мужем Ольга познакомилась в столичном университете. Они влюбились, поженились, родили сына. Сейчас Богдану 12 лет. Первое время родителям помогала мама Ольги, а когда Богдану исполнилось 10 месяцев, молодая мама начала работать. Порой приходилось работать ночами, потому что днем с малышом делать это было сложно. Передвигаясь на коляске, она самостоятельно справлялась со всеми бытовыми заботами: кормление, купание, прогулки. А когда сын подрос — получила права и стала управлять автомобилем.

— Многие считают, что счастье любит тишину, но мне кажется, что о своем счастье можно и нужно громко заявлять. Такие примеры вдохновляют тех, кто еще находится в поиске себя, своего призвания или второй половинки. Я чувствую себя самой красивой, умной и просто самой-самой. И это ощущение дает мне возможность не бояться начинать что-то новое, ошибаться, потому что уверена — дома меня всегда поддержат. Так что сегодня у меня есть все, что нужно для счастья — чудесная семья, прекрасные друзья и любимая работа, — заключает Ольга.

«Я стала увереннее в себе и нашла призвание»: вдохновляющие истории подопечных столичной соцзащиты Фото: Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра»

В преддверии Дня женского счастья в Центре реабилитации инвалидов «Красная Пахра» состоялся творческий вечер поэтессы Светланы Сергеевой. Женщина передвигается с тростью, она впервые проходит реабилитацию в учреждении и планирует вернуться сюда снова. Удивительная женщина с романтическим взглядом и творческим отношением к жизни с первых дней покорила сердца своих новых друзей — гостей центра. Из-под пера Светланы Владимировны рождаются стихи, песни, частушки, сатирические песни про ярмарки выходного дня, к масленице, 8 марта, о России, о дружбе, о женском счастье.

— Я счастлива, когда вижу синее небо над нами, улыбки близких людей; когда рядом дети, когда просто жива! Порой все намного проще, чем нам кажется, — делится своим понимаем счастья Светлана Сергеева.

В молодости женщина работала инженером, а одновременно с работой тренировалась спасать людей на воде. С одиночными и командными прыжками на глубину до 160 метров она стала мастером спорта по плаванию СССР и победителем всесоюзных соревнований. А еще Светлана Владимировна поет в ансамбле Дома культуры в Нагатино, где она староста и учит новичков.

Многие женщины мечтают о счастье материнства. Иногда при появлении долгожданного ребенка приходится сталкиваться с трудностями, к которым молодые родители не готовы — например, когда у ребенка обнаруживаются нарушения здоровья или развития.

Маленькому Мише сейчас 3 года. С рождения у него двигательные нарушения, проблемы с речью и зрением. Мама малыша прошла непростой путь от принятия ситуации до организации счастливой семейной жизни.

«Я стала увереннее в себе и нашла призвание»: вдохновляющие истории подопечных столичной соцзащиты Фото: Центр реабилитации инвалидов «Царицыно»

Вскоре после рождения Миши женщина обратилась в столичную службу ранней помощи. Там помогают семьям, в которых есть дети от 0 до 3 лет с особенностями здоровья. Специалисты занимаются комплексным развитием малыша, а также учат родителей, как заниматься с ребенком самостоятельно, помогают гармонизировать отношения в семье и вернуться к привычной жизни.

— Благодаря службе ранней помощи Центра реабилитации инвалидов «Царицыно», я начала больше узнавать своего ребенка, воспитывать и принимать его таким, какой он есть. Счастье в нашей семье — это забота друг о друге, понимание и любовь. Искренность и гармония в семье помогают пережить любые трудности и стать лучше всем вместе, — говорит мама Миши.

СПРАВКА

«Школа красоты и здоровья «Шаг к совершенству» — проект НП «Открытый мир», реализуемый при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Проект направлен на профориентацию, обучение и содействию трудоустройству людей с инвалидностью в индустрию моды и красоты. Для участия необходимо прислать заявку на электронный адрес: proj.openworld@gmail.com с указанием ФИО, возраста и номера телефона, а также приложить копию справки об инвалидности.

В системе соцзащиты Москвы работают 8 реабилитационно-образовательных центров и 10 реабилитационных центров, в которых дети и взрослые с инвалидностью проходят комплексную реабилитацию. Подробнее о работе каждого центра можно узнать на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Услуги ранней помощи предоставляются москвичам бесплатно в 12 учреждениях Департамента труда и соцзащиты. Воспользоваться услугами службы ранней помощи могут семьи с детьми с особенностями развития от рождения до 3-х лет. Для этого нужно оставить заявку на официальной странице городского сервиса. После обработки заявки, с родителем свяжется персональный координатор, который будет сопровождать семью на всех этапах получения услуг: ответит на волнующие вопросы, расскажет, что такое ранняя помощь и поможет выбрать учреждение для дальнейшего получения поддержки.

Мастер-классы Департамент труда и социальной защиты населения Москва Семья Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте