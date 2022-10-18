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Спас лай дворняжки Даши: «тихая охота» пенсионерки из Подмосковья могла закончиться плачевно

Динара Кафискина
Город
Спас лай дворняжки Даши: «тихая охота» пенсионерки из Подмосковья могла закончиться плачевно
Добровольцы отряда «Лиза Алерт» и спасатели перемещают на носилках пенсионерку Людмилу Лукьянову, найденную в лесу / Фото: Алексей Хвостов / Вечерняя Москва

В Подмосковье бабушку, которая скиталась по чаще шесть дней, спасатели нашли благодаря дворняжкам. Это далеко не первый случай за последний месяц, когда любители «тихой охоты» оказываются в лесной западне.

Вечером 6 октября 2022 года на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» поступила заявка на поиск бабушки, которая днем ушла в лес собрать на опушке грибы. С 72-летней Людмилой Лукьяновой отправились ее три собаки: Грей, Даша и Кузя.

— Мы искали Людмилу Анатольевну два года назад и знаем, что она очень плохо слышит, — рассказала «Вечерней Москве» информационный координатор организации Ольга. — Вся надежда была только на собак — они будут лаять нам в ответ. В первую ночь наши три группы услышали лай и, когда вышли на звук, поняли, что Кузя вернулся домой сам. Но бабушки и других собак с ним не было.

За следующие 5 дней почти 150 человек прочесали 750 километров. Только 9 октября спасатели обнаружили в лесу тушку зверя — стало ясно: собаки Людмилы Лукьяновой здесь охотились, и поисковики начали прочесывать это направление. В ночь на 12 октября, когда грянули первые морозы, стали звать собаку Дашу.

— «Лиса»-9 (позывной одной из спасательниц. — «МВ») слышит человеческий голос буквально в пятидесяти метрах! — услышали участники группы по рации.

По лаю удалось найти направление и выйти к пенсионерке. Около нее, свернувшись калачиком, лежали Грей и Даша. Бабушку передали бригаде медиков, которые поставили диагноз — переохлаждение, истощение и потеря памяти. Людмилу Анатольевну госпитализировали в реанимацию, сейчас она находится там.

— Людмила Анатольевна смогла произнести лишь «спасибо», — рассказал «Вечерке» заместитель начальника пожарно-спасательной части № 286 ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Ремизов. — Этот случай неординарный: все правила безопасности, которые необходимо соблюдать в лесу, были нарушены. Хуже всего, что Людмила Анатольевна пошла в лес без телефона.

НА ЗАМЕТКУ

По словам Владимира Ремизова, чтобы не оказаться в числе пропавших людей, стоит придерживаться следующих правил:

  • самое главное — ходить по знакомым местам, где вы бывали уже не раз;
  • нужно запоминать ориентиры — проселочные дороги, населенные пункты, линии электропередачи;
  • при себе обязательно иметь заряженный мобильный телефон, запас еды и воды на сутки-двое, спички или зажигалку;
  • на телефон полезно установить приложения «Навигатор» и «Для грибника»;
  • в идеале на вас должна быть непромокаемая обувь и теплая, прочная, водонепроницаемая одежда;
  • лучше всего надевать яркие вещи, чтобы вас заметили; если понимаете, что потерялись, звоните по номеру «112».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Агулина, руководитель пресс–службы «Лиза Алерт»:

— Лучше не ходить в лес в одиночку. Старайтесь возвращаться домой засветло. Обязательно сообщайте родственникам или соседям, куда вы пошли и когда собираетесь быть дома — это очень важно. Если поняли, что заблудились, вызовите спасателей, разведите сигнальный костер. Огонь и согреет, и поможет вам обозначить свое местоположение. Ждите помощи, отвечайте шумом на шум, как можно громче кричите.

ЦИФРА

84 человека потерялись в лесах Подмосковья с начала осеннего грибного сезона. 83 из них спасли.

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