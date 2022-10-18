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Разжечь искру фотовспышки

Вечерняя Москва

Сюжет: 

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Город
Разжечь искру фотовспышки
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Ровно 67 лет назад анонсировали выпуск каплевидной лампы для фотовспышки. До этого они работали на магниевом порошке. Такая фотовспышка, ставшая семейной реликвией, есть и у москвича Виктора Пономарева (фамилия изменена. — «Вечерняя Москва»).

Чего только не найдешь, разбирая пыльные антресоли. Фотографии, семейные реликвии. Так Виктор обнаружил миниатюрный металлический совочек. Причем раскладной, с небольшой ручкой. Эта вещица пролежала на дне старой коробки, завернутая в обрывки газет, которые датировались 1923 годом.

— Эта коробка переезжала из дома в дом многие годы. Прабабушка в ней хранила ценные вещи. А совочек этот оказался старинной фотовспышкой, — делится москвич.

Его прабабушка до 1923 года увлекалась фотографией.

— Позже я выяснил, что такие вспышки производила фирма AGFA. Сам аппарат работал так: его надо было раскрыть, завести часовую пружину, прикрепленную к устройству, которое двигало колесико с насечками, высекающее искры, — как в зажигалке. Только поджигало оно специальный порошок магния — получалась сильная вспышка от огня, — рассказывает Виктор.

КСТАТИ

Процесс съемки был не таким приятным, как сегодня. Ведь от вспышки дрожали стекла, а помещение приходилось проветривать от дыма.

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