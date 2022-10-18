Территория у лесопарка стала светлее и веселее

Жительница района Новокосино Ольга Соловьева отдыхает в обновленной зоне отдыха у Салтыковского лесопарка. Там расположен центр госуслуг, поэтому общественное пространство важно было сделать красивым и комфортным / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Салтыковская улица, 29А Карта всех событий

В районе Новокосино завершилось благоустройство зоны у Салтыковского лесопарка. 18 октября «Вечерняя Москва» отправилась туда и поговорила с жителями.

Благоустройство у Салтыковского лесопарка началось еще в 2021 году. Все дело в том, что это территория настолько большая, что соединяет Новокосино еще с одним районом Восточного округа — Косино-Ухтомским и проходит через лесной массив. Специалистам было важно преобразить эту зону так, чтобы сохранить ее природную целостность, но при этом сделать пространство более функциональным для местных жителей всех возрастов. Например, от улицы Николая Старостина до Городецкой этим летом специалисты проложили новые пешеходные дорожки, сделали большую игровую зону для детей и оборудовали специальную площадку для выгула и дрессировки собак. После всех проведенных работ посещаемость Салтыковского лесопарка выросла в шесть раз, потому что теперь там стало гораздо безопаснее и комфортнее проводить свое время.

— Установлены дополнительные опоры освещения и камеры наблюдения, чтобы жители могли спокойно гулять. Мы уделяем большое внимание безопасности в нашем районе, — рассказал глава управы района Новокосино Александр Алпатов.

Ход работ глава управы регулярно осматривал лично вместе с префектом Восточного административного округа (ВАО) Николаем Алешиным. Также учитывались пожелания местных жителей, которые на протяжении многих лет с нетерпением ждали преображения этой территории. Еще одним знаковым объектом в рамках благоустройства зоны у Салтыковского лесопарка стало пространство по адресу: Салтыковская улица, 29а. Там расположен центр госуслуг, поэтому местные жители регулярно пользуются пешеходными дорожками вокруг него и проводят свое время на прилежащей территории. Совсем недавно здесь установили тренажеры для занятий спортом, оборудовали современную детскую площадку и парковку для машин.

А еще — украсили пространство огромной клумбой, которая уже весной будет радовать посетителей центра яркими красками.

— Здесь рядом несколько школ и большое количество домов, поэтому многие пользуются этим маршрутом, чтобы пройти к метро или, например, к торговому центру. Сама живу неподалеку и очень часто хожу в центр госуслуг. После того как здесь все сделали, стало гораздо приятнее гулять. Иногда даже выходим с младшим братом на детскую площадку, — рассказала местная жительница Ольга Соловьева.

Девушка живет в Новокосине всю свою жизнь. Она рассказывает, что стала свидетелем стремительных изменений в районе. Она очень любит Салтыковский лесопарк, однако раньше из-за недостаточного освещения боялась гулять там по вечерам. Сейчас же спокойно отправляется туда на утреннюю или вечернюю пробежку.

— Погода сейчас огорчает, но тренировки на свежем воздухе откладывать не хочется. Здорово, что теперь там есть тренажеры, где можно заняться силовыми нагрузками, — добавляет Ольга.

А пенсионерка Валентина Антонова теперь проводит время со своим внуком Сережей только там — он любит кататься на самокате и скейте. В лесопарке для этого оборудована специальная зона с заасфальтированными горками, поэтому далеко ездить больше не придется.

— А еще рядом появилась зона для променада — очень красивая и необычная. Совсем скоро к нам будут приезжать и любоваться территориями жители из других районов, — добавляет пенсионерка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Алешин, префект Восточного округа:

— В прошлом году мы благоустроили Новокосинский парк на Салтыковской улице — провели работы по реабилитации пруда, создали вокруг него пространство для отдыха и прогулок. Для детей сделали большую игровую зону, скейт-парк и памп-трек. Оборудовали площадку для любителей домашних животных. Сейчас завершили работы у районного центра госуслуг, поэтому теперь наши местные жители могут воспользоваться новой зоной отдыха.