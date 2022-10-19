Владислав Овчинский: В Москве увеличили производство LED-экранов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный производитель LED-экранов с начала года нарастил производство на 12 процентов. Об этом в среду, 19 октября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Столичная компания HD Led Tech установила за десять лет более 18 тысяч светодиодных устройств на различных объектах: стадионах, вокзалах, торговых и бизнес-центрах, в зоопарке, на автомобильных магистралях, пешеходных зонах. Благодаря собственному производственному комплексу полного цикла компания не зависит от импортных поставок комплектующих, что позволяет реализовывать проекты не только в России, но и в странах СНГ. С начала года производство LED-экранов увеличилось на 12 процентов, — рассказал Владислав Овчинский.

На производстве работает 90 человек, в том числе 10 сотрудников в отделе НИОКР. Специалисты проводят все необходимые работы по проектированию несущих конструкций, анализу рекламных мест, сборки и установки светодиодных устройств, последующему сервисному обслуживанию. Компания ежегодно выпускает более 2,5 тысячи квадратных метров видеоэкранов.

Как отметил основатель компании Михаил Крючков, из-за ухода с рынка части иностранных вендоров, предприятие фиксирует рост заказов.

— Мы постоянно внедряем инновации как в технологические процессы производства, так и в сами устройства. На все экраны устанавливается исключительно современное программное обеспечение собственной разработки. Благодаря этому клиенты могут настраивать контент, транслируемый на видеоэкранах, в любой момент из любой точки мира при помощи телефона, планшета или ноутбука, — добавил он.