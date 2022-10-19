Какой будет «Суворовская» — новая станция на действующей Кольцевой линии метро

Проект станции «Суворовская» Кольцевой линии метро / Фото: Пресс-служба «Метрострой»

Впервые за 70 лет на действующей Кольцевой линии метро построят новую станцию. «Суворовская» свяжет две ветки городской подземки и получит самые современные технологии.

Свою историю тринадцатая станция действующей Кольцевой линии метро ведет с середины прошлого столетия. Создавая подземный круг, строители оставили для нее перспективный задел. В разные годы станцию планировали назвать и «Площадь Коммуны», и «Площадь Суворова». В наше время принято решение дать ей имя «Суворовская».

— Под названием «Площадь Коммуны» станция была запроектирована еще в 1950-х. Но строить ее тогда не решились, — напоминает историк Ирина Мищенко. — В Генеральном плане начала 1970-х эта станция также фигурировала. Но проект вновь не был воплощен в жизнь. Позже, в 1990-е, была попытка реанимировать идею, но задумка так и не увенчалась успехом.

Площадку под станцию заложили возле театра Дурова, фактически под самим зданием. Технические трудности, длительные сроки работ и их высокая стоимость оказались преградой на пути реализации проекта. И от него вновь отказались.

Между двумя ветками

Работы в последнее десятилетие прошлого века сосредоточили на другой линии — усилия строителей направили на возведение станции Люблинско-Дмитровской линии. Расположенной рядом станции «Достоевская» предназначалось с тать транспортным порталом к северу Москвы. Салатовую ветку сооружали бригады Мосметростроя, начавшие работы в 1993 году. Но проблемы с финансированием затянули сдачу «Достоевской» аж до 2010 года.

В то же время в строительных кругах возобновили разговоры еще об одной станции на соседней Кольцевой линии. Тогда появились проекты подходных выработок для будущей «Суворовской». Но вновь на десять лет перспективы станции легли на полку.

Еще одно возвращение

В 2019 году все же было решено: станция в этом месте нужна. Причина — рост пассажиропотока в районе. Тогдашний заместитель мэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин (ныне вице-премьер правительства РФ. — «ВМ») заявлял, что строительство новой станции займет не менее пяти лет. Специалисты вновь вернулись к градостроительной документации. Им предстояло пересчитать стоимость работ по сооружению «Суворовской».

Решение о достройке прозвучало вновь на днях. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы по строительству «Суворовской» должны стартовать в нынешнем году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект — все-таки действующая линия метро в центре города.

— «Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира». С нее будет пересадка на станцию «Достоевская», — уточнил глава столицы.

Строительство станции метро «Суворовская» Кольцевой линии Московского метрополитена в 2019 году / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Сама «Суворовская» — станция глубокого заложения. Даже сегодня, при наличии огромного опыта подземных работ, с возобновлением сооружения станции связан целый ряд сложностей технического и инженерного характера.

Пока специалисты решают: как приступить к работам без остановки движения поездов на соседней Люблинско-Дмитровской линии. Данная ветка, кстати, остается единственной, не имеющей пересадки на кольцо на севере. Это создает неудобства для пассажиров, которым приходится делать большой крюк.

Если станцию все же введут в действие, у пассажиров появится больше дополнительных маршрутов для передвижения. Вместе с этим произойдет сокращение времени, необходимого на дорогу. Да и в целом снизится загруженность подземки в районе.

«Суворовская» пройдет глубже «Достоевской» на 7,5 метра. Для ее создания задействуют имеющиеся два ствола шахт, один из которых остался на Олимпийском проспекте. Через эту площадку могут сделать вентиляционные выработки. Еще один ствол предстоит соорудить на улице Дурова. Вероятнее всего, «Суворовскую» построят горным способом.

Добавить технологий

Для того чтобы приступить к строительству, пересматривают проект. Его решили усовершенствовать, добавив «Суворовской» еще один вестибюль и траволаторы (бесступенчатая движущаяся дорожка, которая ускоряет и упрощает передвижение пассажиров. — «ВМ»). Так, возможность возведения второго вестибюля «Суворовской» рассматривается на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова.

— Он будет соединен со станцией 350-метровым подземным переходом, в котором установят траволаторы для пассажиров, — рассказал ныне возглавляющий Строительный комплекс столицы заммэра Андрей Бочкарев.

По его словам, в проекте подземного перехода предусмотрена установка горизонтальных траволаторов, которые существенно сократят для пассажиров время передвижения и выхода в город, а также позволят им с легкостью перевозить багаж.

Генеральный директор группы компаний — оператора программы развития столичного метро Юрий Кравцов уточнил, что всего проектом планируется к установке три блока по четыре траволатора. Благодаря их использованию пассажиры смогут максимально комфортно преодолевать весь переход всего за шесть минут.

Есть и еще одно ноу-хау, которое, возможно, применят на «Суворовской». Речь идет об использовании при строительстве подземных пешеходных переходов прямоугольного щита. Машину еще предстоит создать.

Несмотря на то, что «Суворовская» станет 13-й по счету на Кольцевой линии, у метростроевцев суеверий по этому поводу нет. Главной сложностью они называют создание проекта, а после — перенос коммуникаций, которыми обросла площадка за время своего существования.

— Работа проектировщиков осложняется плотной городской застройкой, насыщенностью подземного пространства, большим количеством инженерных коммуникаций, необходимостью интеграции систем новой станции в действующий участок Кольцевой линии — эти задачи будут решены с использованием технологий информационного моделирования, — рассказал представитель московского инжинирингового холдинга Михаил Надот.