Станции нарядные выстроились в ряд: проект БКЛ включил в себя много необычных архитектурных решений

Продолжается строительство станции метро «Сокольники» Большой кольцевой линии / Фото: Михаил Колобаев / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы

Реализация проекта Большой кольцевой линии выходит на финальную стадию. «Вечерняя Москва» собрала самые необычные станции нового подземного кольца.

Совсем скоро поезда смогут пройти по всему кольцу, на котором расположится 31 станция. Убранство некоторых из них выбрали в ходе международных архитектурных конкурсов. Среди необычных можно назвать «Сокольники», «Марьину Рощу», «Рижскую», «Нагатинский Затон», «Печатники», «Текстильщики» и «Кленовый бульвар».

— Архитектурный облик, предложенный победителем конкурса, ассоциируется с убранством старинных дворянских усадеб, в частности с фарфором и изразцами, к которым отсылает стиль отделки пилонов, — рассказал об облике «Марьиной Рощи» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ее соседка — «Рижская» — станет обладательницей арок-порталов. Они послужат проходами для пассажиров от центра платформенного участка непосредственно к платформам.

— Сейчас все 16 арок заняли свои места — по 8 с каждой стороны центрального зала. Эти порталы являются одновременно функциональным и художественным элементом станции, — отметил Андрей Бочкарев.

Оформление «Сокольников» будет прославлять труд первых метростроевцев. Один из архитекторов этой станции Александр Орлов рассказал, что оформление стало симбиозом живописи и архитектуры.

— На путевых стенах и потолке установлены 16 панно, каждое из которых рассказывает о подвиге строителей и первых станциях, — рассказал он.

Облик «Нагатинского Затона» посвящен подводным глубинам Москвы-реки и их обитателям. Мозаичные панно с рыбами «проплывут» мимо пассажиров на стенах станции.

— Установлены панно «Карась», «Бычок», «Ротан», «Голавль», «Щука», «Уклейка», «Налим», «Окунь», «Судак», «Плотва» и «Головастик», — перечислил Андрей Бочкарев.

На станции «Печатники» создают вестибюли в виде книжных полок, «Кленовый бульвар» обзаведется подвесным потолком, похожим на звездное небо, а «Текстильщики» — подсветкой голубых тонов.

Продолжается строительство станции метро «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии / Фото: Михаил Колобаев / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы

КСТАТИ

Работу станций Большого кольца обеспечат также три электродепо. Два строят — «Нижегородское» и «Аминьевское», еще одно реконструировано — «Замоскворецкое».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

После ввода столичная БКЛ станет самым протяженным в мире подземным кольцом, обогнав даже нынешнего пекинского рекордсмена. «Разрыв» составит 13 километров.

ЦИФРА

70 километров составит протяженность Большой кольцевой линии метро после ее полного ввода.