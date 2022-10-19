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В Москве будет создан общий каталог реставрационных материалов

Алексей Хорошилов
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В Москве будет создан общий каталог реставрационных материалов
Реставратор Игорь Щеленков занимается восстановлением лепного декора. Когда он завершит свою работу, декор вернется на свое место на фасаде МГТУ им. Баумана / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

19 октября в ходе круглого стола в Мосгордуме предложили создать единый каталог реставрационных материалов и оборудования.

Главной темой круглого стола стало кадровое обсуждение реставрационной отрасли. По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, в обсуждаемом в настоящее время проекте бюджета сохранены параметры, запрашиваемые на реставрацию и в целом сферу культуры.

— На комиссии по культуре мы не раз обсуждали тему реставрации. К нам приезжали итальянские мастера, и многие из них отмечали, что в классическом понимании реставрации наша московская школа работает гораздо интереснее, чем итальянская, — отметил Евгений Герасимов.

Департамент культурного наследия реализует ряд проектов по поддержке будущих реставраторов.

— Есть инициативы, проектные решения и программы, которые мы реализуем в партнерстве с колледжем «26 КАДР» и сообществом реставраторов. Один из этих проектов — реставрационный кураториум — в первую очередь нацелен на набор действующих специалистов в качестве кураторов, — рассказала заместитель руководителя столичного Департамента культурного наследия Юлия Логинова.

Замруководителя ведомства выступила с инициативой создать единый каталог реставрационных материалов и оборудования, подчеркнув, что он необходим для планирования работы.

— Это касается представления вакансий, куда могли бы пойти работать ребята после завершения обучения, а также и представления тех самых материалов. Кстати, мэр Москвы поддержал идею о проведении профильной выставки по импортозамещению в реставрационной отрасли. Она пройдет с 24 по 26 ноября на территории «Винзавода», — сообщила Юлия Логинова.

В настоящее время в Москве более 500 объектов проходят реставрацию, и с каждым годом объемы работ увеличиваются. Всего за 10 лет в городе отреставрированы более 1900 объектов, однако до сих пор остаются те, что требуют особого внимания.

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