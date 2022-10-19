Программисты, аналитики и дизайнеры поборются за премию мэра Москвы

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Заявки на участие в премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» подали уже 1,7 тысячи ИТ-специалистов из 80 регионов России и еще из 25 стран мира. Об этом в среду, 19 октября, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» в этом году проводится уже в четвертый раз.

— Он дает возможность талантливым разработчикам создавать полезные для Москвы сервисы и платформы. Многие специалисты после конкурса трудоустраиваются по своему профилю в правительство Москвы или же запускают собственные стартапы и выводят на рынок конкурентоспособные ИТ-продукты, — отметил Алексей Фурсин.

Выбирать лучших будут в несколько этапов. На первом программистам, аналитикам, дизайнерам предстоит объединиться в команды и выполнить задания, которые для них подготовили столичные ведомства. Затем разработчики презентуют свои проекты конкурсному жюри.

— В финал эксперты отберут 100 самых перспективных команд, — пояснили в департаменте, добавив, что заключительная часть конкурса состоится в Москве. — Финалисты представят свои проекты на площадке «Цифровое деловое пространство» 17 ноября. На следующий день, 18 ноября, жюри объявит и наградит победителей.

Авторов лучших идей ждут, помимо победы в премии, еще и денежные призы. Кроме того, правительство столицы окажет им помощь в реализации проектов.

— Командам, занявшим первые места, выплатят по миллиону рублей, вторые места — по 600 тысяч рублей, третьи — по 400 тысяч рублей, — рассказали в оргкомитете премии.

ИТ-специалисты еще могут принять участие в конкурсе и успеть подать заявку. Главный критерий — соискателю должно быть больше 18 лет. Подробности на сайте: leaders2022.innoagency.ru.