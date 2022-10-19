Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Программисты, аналитики и дизайнеры поборются за премию мэра Москвы

Марьяна Шевцова
Город
Программисты, аналитики и дизайнеры поборются за премию мэра Москвы
Фото: shutterstock

Заявки на участие в премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» подали уже 1,7 тысячи ИТ-специалистов из 80 регионов России и еще из 25 стран мира. Об этом в среду, 19 октября, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» в этом году проводится уже в четвертый раз.

— Он дает возможность талантливым разработчикам создавать полезные для Москвы сервисы и платформы. Многие специалисты после конкурса трудоустраиваются по своему профилю в правительство Москвы или же запускают собственные стартапы и выводят на рынок конкурентоспособные ИТ-продукты, — отметил Алексей Фурсин.

Выбирать лучших будут в несколько этапов. На первом программистам, аналитикам, дизайнерам предстоит объединиться в команды и выполнить задания, которые для них подготовили столичные ведомства. Затем разработчики презентуют свои проекты конкурсному жюри.

— В финал эксперты отберут 100 самых перспективных команд, — пояснили в департаменте, добавив, что заключительная часть конкурса состоится в Москве. — Финалисты представят свои проекты на площадке «Цифровое деловое пространство» 17 ноября. На следующий день, 18 ноября, жюри объявит и наградит победителей.

Авторов лучших идей ждут, помимо победы в премии, еще и денежные призы. Кроме того, правительство столицы окажет им помощь в реализации проектов.

— Командам, занявшим первые места, выплатят по миллиону рублей, вторые места — по 600 тысяч рублей, третьи — по 400 тысяч рублей, — рассказали в оргкомитете премии.

ИТ-специалисты еще могут принять участие в конкурсе и успеть подать заявку. Главный критерий — соискателю должно быть больше 18 лет. Подробности на сайте: leaders2022.innoagency.ru.

IT-индустрия Москва Сергей Собянин Профессии Премии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте