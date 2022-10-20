Новостройки органичны для структуры района

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов / Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

На севере Москвы по программе реновации возводятся 24 новостройки — причем 3 здания строятся на месте снесенных. Всего же с начала реализации программы реновации в округе уже получили новые квартиры более 9 тысяч жителей, — рассказывает руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В этом году округ станет лидером по количеству новостроек (10 зданий), которые планируется передать под переселение. Так, в прошлом месяце была введена в эксплуатацию и готовится принять своих жильцов новостройка в районе Бескудниковский, на улице Селигерская, 32а. У новостройки хорошая транспортная доступность — дом находится рядом со станцией «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метро. В двухсекционном доме расположено 220 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 44 трехкомнатные квартиры. Отделка соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

А в районе Дмитровский по адресу: Дмитровское шоссе, владение 127, введен в эксплуатацию дом на 137 квартир (однокомнатных — 39, двухкомнатных — 79, трехкомнатных — 19). Благодаря продуманному дизайну и цветовому решению (фасад дома выполнен с использованием керамических плит терракотового цвета) эта новостройка прекрасно впишется в уже существующую городскую структуру района.

Первые этажи подобных домов будут нежилыми: там разместятся вестибюль, лифтовый холл, помещения для хранения колясок и велосипедов, а также помещения под объекты инфраструктуры — после заселения жителей в них появятся кафе, магазины, аптеки, салоны и иные сервисные службы.

Не забыли и о социальных объектах. Так, на Бескудниковском бульваре, 48а, в районе Бескудниковский до 2026 года будет построен детский сад с бассейном на 275 мест. В ближайшее время планируем приступить к проектированию объекта.

Все кварталы реновации предусматривают обеспечение жителей социальной инфраструктурой. Социальные, спортивные и культурные объекты, которые появятся благодаря программе реновации, будут доступны не только жителям новостроек, но и всем москвичам. До 2032 года в рамках программы Департаментом строительства планируется построить 408 объектов образования, из них 251 — по уже утвержденным проектам планировки территории.