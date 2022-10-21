Правильно вести дневник эмоций научат в столичных семейных центрах

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С начала года более 2,7 тысячи семей обратились в столичные семейные центры с вопросом, как достичь психологического равновесия. Современные техники работы с эмоциями разнообразны. Одна из них — ведение дневника. Этот метод помогает лучше узнать себя и справиться со сложностями. О том, как и зачем вести дневник эмоций, рассказывает психолог семейного центра «Хорошевский» Марина Рейн.

В семейный центр обратилась 37-летняя Ирина. Казалось, все у нее в жизни есть — любящий муж, умница-дочь, интересная работа. Только радости ей это не приносило. Женщина перестала понимать свои чувства, испытывать эмоции. Впав в апатию, Ирина стала меньше времени уделять семье. Дочери не хватало внимания мамы, муж не находил объяснения состоянию жены.

На индивидуальной консультации психолог попросила женщину назвать все эмоции, которые сможет вспомнить. Задание оказалось не таким простым, порой бывает сложно даже осознать существование тех или иных чувств, например, досады или грусти. Совместно с психологом Ирина составила словарь эмоций. Затем специалист попросила ее вести дневник. На тренинге психолог объяснила женщине, как безопасно для себя и окружающих выплеснуть эмоции: разорвать лист бумаги, громко пропеть несколько строк из песни, сделать зарядку.

Уже на следующей встрече Ирина поделилась, что изменения есть: изучив записи в своем дневнике, поняла, что в течение самого обычного дня испытывает множество чувств, которых раньше даже не замечала. От апатии не осталось и следа — все эти чувства теперь просто не позволяют ей впадать в уныние.

Сейчас Ирина продолжает заниматься с психологом центра и посещает тренинги.

— Суметь правильно определить, почему мы испытываем те или иные эмоции, а также контролировать и трансформировать негативные переживания в позитив, способен не каждый взрослый, а детям еще сложнее. На тренингах подростки и их родители в первую очередь учатся понимать себя и справляться с психологическими перегрузками, — отмечает Марина Рейн.

Для закрепления результатов психолог рекомендовала Ирине вести дневник еще некоторое время. В дальнейшем женщина научилась лучше управлять чувствами.

Мерина Рейн рекомендует, как вести дневник эмоций: «Для вашего документа подойдет любой носитель: тетрадь или блокнот, заметки в телефоне, есть даже специальные приложения на смартфонах. Нужно записать произошедшую с вами ситуацию и зафиксировать возникшую в процессе эмоцию. Можно выделить раздел «физические ощущения». Поначалу они будут облегчать поиск нужной эмоции — дрожь в коленях или сухость во рту легко заметить. Кроме описания ситуации, эмоций и ощущений можно фиксировать мысли в этот момент».

Психолог рассказывает, что при ведении дневника эмоций развивается способность отслеживания своих переживаний. «Я не знаю, что я чувствую» и «я ничего не ощущаю» со временем сменится на «я спокойна», «я огорчена». У человека повысится уровень самопознания, появится возможность заметить собственные особенности: какое чувство возникает чаще всего, в каких ситуациях проявляются те или иные реакции.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.