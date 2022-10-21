Считанные дни до чемпионата «Абилимпикс»: столичная команда готовится к старту

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

Москвичи активно готовятся к финалу Национального чемпионата «Абилимпикс». Конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходит в рамках Национального проекта «Образование», состоится 28-31 октября в выставочном центре «Гостиный Двор». Участники поборются за первенство в 40 различных профессиональных компетенциях — от флористики до робототехники. За плечами у каждого конкурсанта — победа на региональном этапе чемпионата и сотни часов тренировок.

В преддверии всероссийского этапа «Абилимпикс» участники и их наставники безусловно волнуются. В то же время они не перестают готовиться к соревнованиям, оттачивать мастерство в выполнении конкурсных заданий и погружаться в выбранную профессию.

Чемпион Москвы в компетенции «Промышленная робототехника» Вадим Пителов на Национальном чемпионате настроен только на победу. Молодой человек учится на третьем курсе образовательного комплекса градостроительства «Столица» на факультете строительства и эксплуатации зданий. В дальнейшем планирует поступать в высшее учебное заведение по тому же направлению. Вопрос выбора направления обучения никогда не возникал — ему всегда нравился процесс возведения домов.

Благодаря «Абилимпиксу» у участника появилась еще одна область профессиональных интересов — робототехника. Вадим считает, что за сочетанием строительной сферы и информационных технологий стоит будущее. Он уверен, что его образование и компетенция, с которой он выступает на чемпионате, помогут построить блестящую карьеру. Чтобы преуспевать в промышленной робототехнике и не сдавать позиции, Вадим занимается по собственной системе.

— На соревнованиях у меня есть всего четыре часа, чтобы внедрить робототехнический комплекс в работу предприятия и презентовать это заказчику. Пусть и в формате кейса, но работу по автоматизации сложно проделать за такое короткое время в одиночку. Многократно отрабатываю все этапы: от сборки комплектующих до презентации готового проекта. До соревнований остается совсем мало времени. На данном этапе сосредоточился на «шлифовке» мастерства — моделирую все более сложные ситуации, чтобы быть готовым ко всему, — поделился участник.

Товарищ Вадима по команде Дмитрий Шамонин победил на VIII Московском чемпионате в компетенции «Мебельщик». Для молодого человека участие в «Абилимпиксе» — важная ступень в развитии профессиональных навыков. Он учится в Технологическом колледже №21 по направлению «Столярно-плотничные работы». Мастерить московский студент любил и умел всегда, поэтому уверенно развивается в выбранной профессии. Так же уверенно он отправляется на Национальный чемпионат за новой победой.

— Каждый день после занятий в колледже остаюсь на несколько часов, чтобы потренироваться. На чемпионате мне предстоит сделать полноразмерный чертеж, выполнить подготовительные и разметочные работы, склеить детали и провести чистовую отделку, то есть, чисто и быстро сделать готовую мебель. Сейчас весь процесс отработан до автоматизма. Не думаю о механике действий, оттачиваю один и тот же алгоритм на разных материалах и выбираю для себя лучшие техники. Иногда по два–три раза переделываю детали, чтобы понять, как лучше подступиться к тому или иному материалу, — отметил участник московской команды.

В дни проведения Национального чемпионата «Абилимпикс» выставочный комплекс «Гостиный двор» будет открыт для всех желающих. Вход на соревнования свободный.

СПРАВКА

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Организаторами регионального чемпионата в Москве выступают столичный Департамент труда и социальной защиты населения и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре центра «Профессионал». Оператор чемпионата — Департамент образования и науки города Москвы. За восемь лет проведения чемпионатов «Абилимпикс» в них приняли участие более 6 тысяч москвичей.