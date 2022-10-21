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Психологическая помощь онлайн: опытные эксперты помогут укрепить ментальное здоровье

Павел Гриднев
Город
Психологическая помощь онлайн: опытные эксперты помогут укрепить ментальное здоровье
Фото: Pexels

Департамент добрых дел и «Одноклассники» запускают очередной совместный проект, который поможет миллионам москвичей найти ответы на самые непростые вопросы, разобраться в мотивах собственного поведения, лучше понять себя и окружающих.

Что делать, если у близкого человека депрессия? Чем заняться, чтобы отбросить тоску и негативные мысли? Как избавиться от вредных привычек? Вечные вопросы, которые хоть раз в жизни возникали в умах людей, не равнодушных к себе, своим внутренним ощущениям и переживаниям, а также к тем, кто их окружает.

Все больше людей с трепетом и вниманием относятся к своему психологическому состоянию, потому что крепкое ментальное здоровье — основа жизнестойкости и благополучия. Оно помогает человеку противостоять стрессам, продуктивно работать, самореализовываться, развиваться и поддерживать качество жизни на стабильно высоком уровне. И порой для этого необходима профессиональная помощь и поддержка.

Серия видеороликов стартует 25 октября в группе ОК «Департамента труда и социальной защиты населения». Она призвана помочь с решением широкого спектра вопросов и проблем.

Зрители узнают, чем заняться, когда одиноко, как выработать полезные привычки, обрести гармонию и взаимопонимание с любимым человеком.

— Департамент добрых дел всегда стремится помогать и быть ближе к тем, кто нуждается в особой заботе и внимании. Увидев, что совместный проект с «Одноклассниками» пользуется интересом и популярностью среди горожан, мы решили его масштабировать и запустить серию психологических видеоуроков.

Уверен, подобная инициатива станет дополнительным источником помощи людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Такой формат оказания ранней поддержки способствует предотвращению более серьезных последствий для психического здоровья, — комментирует начальник службы коммуникаций Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Дмитрий Льговский.

25 октября эксперты Московской службы психологической помощи расскажут, как себя вести, если близкий человек переживает непростой жизненный период и оказался в депрессии: стоит ли чувствовать свою вину за происходящее, поможет ли ему поддержка и участие и куда обращаться в такие моменты.

27 октября специалисты расскажут, как научиться принимать и эффективно справляться с ощущением покинутости, управлять чувствами, не осуждая себя или других.

1 ноября зрителей ждет познавательный ролик на тему: «Как освежить романтические отношения в паре». Психологи расскажут, как изменить собственное восприятие и посмотреть на отношения по-другому, сделать их лучше и укрепить.

К старту проекта пользователи смогут общаться посредством тематических стикеров, которые позволят более точно выразить разные виды эмоционального состояния: «Ловлю дзен», «Качаюсь на эмоциональных качелях», «Я сегодня не в ресурсе» и другие. Кроме того, можно установить рамки на аватар в «Одноклассниках»: «Свечусь без выгораний», «Море волнуется, а я — нет». Они доступны в приложении «Волшебные рамки».

Здоровье Социальные сети Депрессия Психология Одноклассники
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