Ноябрь без сюрпризов: синоптики обещают аномально теплое окончание осени

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Температура в ноябре будет выше климатической нормы, уверяют синоптики. «Вечерняя Москва» вместе с метеорологами составила подробный прогноз погоды на последний месяц осени.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что ноябрь действительно будет очень теплым:

— Температура ожидается выше климатической нормы. Обычно уже в первых числах этого месяца средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки ноль градусов. Что касается осадков, пока можем прогнозировать только на конец октября: ожидаются дожди и мокрый снег.

В Гидрометцентре России уточнили: максимальная дневная температура в ноябре составит +3...+4 градуса, а минимальная ночная опустится до –4 градусов.

— Среднесуточная температура будет постепенно снижаться, — отметила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова. — От двух градусов тепла в начале ноября до четырех градусов мороза в конце. В третьей декаде ноября также может сформироваться снежный покров высотой пять сантиметров.

Правда, как уточняет Гидрометцентр, говорить о том, что в ноябре придут заморозки, не совсем корректно, так как ночные температуры ниже ноля уже были зафиксированы этой осенью. Так что опасаться погодных аномалий в ноябре москвичам не стоит. Количество осадков будет в пределах нормы — никаких сюрпризов.

Факт

Самый холодный день третьего месяца осени за всю историю метеонаблюдений в Москве — 30 ноября 2010 года. Температура воздуха составила –17 градусов. А самый теплый день — 5 ноября 2019 года. Температура поднялась до +10.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России:

— C золотой осенью пора попрощаться. Погода в конце октября будет монотонная и дождливая. Порывистый ветер — до 15 метров в секунду. Давление тоже постепенно меняется. 21 октября оно заметно повысится, но осадков в выходные не ожидается. В конце недели москвичи смогут увидеть первые снежинки. Но на землю они не осядут. Такая погода соответствует предзимью. Для этого периода характерны изменения движения воздуха, которые готовят атмосферу к зиме.