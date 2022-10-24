Работа подобна детективу: лучший участковый столицы Михаил Суворов семь лет стоит на страже порядка

Старший лейтенант полиции Михаил Суворов обходит свой участок на улице Клинской в Ховрине, чтобы опросить жителей по поступившим заявлениям / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На городском этапе конкурса «Народный участковый» победил старший лейтенант полиции Михаил Суворов. Впервые за историю конкурса он повторил свой успех спустя два года.

В день объявления результатов конкурса Михаил едет на награждение «с корабля — на бал». За несколько часов до торжества Суворов задержал нарушителя, который в Ховрине зашел в магазин и похитил косметику на 47 тысяч рублей.

Полицейский уже становился лучшим участковым в 2020 году. Что неудивительно, ведь работу свою он любит и к каждому делу подходит основательно. Его рабочие будни напоминают детективные сериалы, только проблемы Михаил решает настоящие.

— Главное в моей работе — знать все население нашего участка, что помогает предотвращать многие преступления, — рассказывает старший лейтенант полиции Суворов. — Недавно мне звонили две бабушки, по очереди, и рассказали о странном случае: им звонил человек, представился участковым и предложил помочь задержать мошенников. А для этого нужно было выбросить из окна полтора миллиона рублей наличными.

По словам Михаила, женщины сразу заподозрили что-то неладное. Они знали своего настоящего участкового — Суворова. Поэтому и обратились к нему. Полицейский предотвратил правонарушение и спас москвичек от потери большой суммы денег. Заявление на мошенника женщины подавать не стали.

— Конечно, больше ко мне обращаются по бытовым вопросам: муж пьет алкоголь — провожу с ним профилактическую беседу, — делится Михаил. — Или приходят автомобилисты, чтобы зафиксировать факт царапины на машине. Бывает, что упала ветка на авто и повредила краску, а страховая не выплатит нужную сумму, пока полиция не проведет проверку, что не было умышленного повреждения имущества. И всей этой «мелочовкой» занимается участковый. Не зря нас называют специалистами по «кастрюльным делам».

Вкус победы однофамильцу известного полководца знаком еще со школьной скамьи, когда он занимался спортивной ходьбой. Суворов уверен, что эти тренировки помогли ему выработать выносливость, он без проблем мог пройти дистанцию на 50 километров, а вскоре завоевал золото на чемпионате России, пройдя 20 километров за час и 21 минуту.

— Этот вид спорта научил меня анализировать происходящее в экстренных ситуациях и принимать решения на ходу, — улыбается Михаил.

Служить на благо государства Суворов решил сразу после окончания института. Сначала прошел в армии срочную, а затем и контрактную службу. Потом, по словам Михаила, ему захотелось живой работы с людьми. Тогда он устроился в территориальный отдел внутренних дел.

После прошлой победы в городском конкурсе Михаил Суворов получил повышение, его назначили старшим участковым.

— Теперь у меня в подчинении два участковых. Хоть коллектив небольшой, но ответственности немало. Мне нужно правильно организовать работу на территории нашего опорного пункта. У нас 22 многоэтажных дома, более трех тысяч квартир, только с начала 2022 года рассмотрено свыше 400 заявлений жителей, — добавляет он.

Теперь Михаил Суворов будет участвовать в федеральном этапе конкурса .

— Выбор нашего сотрудника Михаила Суворова на народном голосовании — это высокая оценка его работы, что говорит о доверии граждан, — сообщил начальник УВД по САО столичного МВД, генерал-майор полиции Алексей Ионов.

ДОСЬЕ

Михаил Суворов родился 15 января 1989 года в Мордовии. Кандидат в мастера спорта по спортивной ходьбе. Чемпион России 2007 года по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров. Окончил юридический факультет Мордовского государственного юридического института. 12 лет служит в органах внутренних дел: пять лет во внутренних войсках, когда участвовал в парадах на Красной площади, и семь лет — участковым уполномоченным в столичном районе Ховрино в САО.

СПРАВКА

Уже 12 лет проводится федеральный конкурс «Народный участковый», который способствует поднятию престижа службы участковых уполномоченных. В первом окружном этапе конкурса участвовали почти 100 человек. Во втором — 11 (по одному представителю из каждого округа столицы). Третий этап пройдет с 1 по 10 ноября. В День участковых 17 ноября будут награждать победителя и вручат ему автомобиль УАЗ. Москвич побеждал в престижном конкурсе только однажды — в 2012 году им стал Юрий Леонтьев.