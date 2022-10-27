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Билеты за ответы

Андрей Писарев
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1946 год / Фото из архива ЦДРА

Стало известно имя победителя викторины, которую Центральный дом Российской армии имени М. В. Фрунзе провел для читателей «Вечерней Москвы» в честь своего 95–летия.

Вопросы викторины, посвященные истории ЦДРА, были опубликованы в прошлом номере «Москвы безопасной». Самой первой правильные ответы организаторам прислала москвичка Ирина Ознитель. Так, она правильно написала, что ЦДРА находится в Мещанском районе.

Отвечая на вопрос: «Какая река протекает под Екатерининским парком, в котором находится планетарий ЦДРа», Ирина угадала, что это река Напрудная. И на вопрос «Кто из чемпионов мира по шахматам принимал участие в турнире среди армейских коллективов, состоявшемся в 1972 году в ЦДРА?» она правильно ответила, что это Нона Гаприндашвили. Ирина получила сертификат на бесплатное посещение планетария ЦДРА.

— Каждый день езжу на работу в метро и во время поездки читаю «Вечерку», — рассказала Ирина. — Когда в очередном из номеров увидела вопросы викторины, решила попытать удачу. Особо на победу не рассчитывала, мне просто было приятно поучаствовать. Но узнать, что победила, было не менее приятно. Ведь я много раз гуляла в парке возле ЦДРА, обращала внимание на здание, в котором располагается планетарий, но думала, что оно не работает. Так что будет очень интересно его посетить.

Поздравляем Ирину с победой!

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