Московские бабушки и дедушки — пример для молодого поколения

Лидия Воронкова / Фото: Центр московского долголетия

28 октября в 30 государствах мира отмечают День бабушек и дедушек. Поздравления сегодня принимают и представители «серебряного» возраста столицы. Участники проекта «Московское долголетие» уверены, что можно успешно совмещать заботы о внуках и активную жизнь. Они занимаются музыкой, живописью, изучают иностранные языки, учатся рисовать, танцевать, выходят на подиум, занимаются спортом и при этом остаются мамами и папами, бабушками и дедушками.

Сергей Иванович Иванов вместе с супругой Еленой Александровной являются активными участниками проекта «Московское долголетие» с первых дней его основания. Они — бабушка и дедушка девяти внуков. Сейчас в списке увлечений Сергея Ивановича — французский язык и вокал, а в копилке достижений — награды в танцевальных и спортивных конкурсах проекта.

Фото: Центр московского долголетия

Музыкой мужчина увлекается давно — он самостоятельно освоил игру на фортепиано и аккордеоне, а вот вокальные данные никогда не развивал, и по признанию Сергея Ивановича, они у него крайне посредственные. Восполнить этот пробел решился уже в зрелом возрасте и записался на занятия в проекте «Московское долголетие». Мужчина говорит, что только сейчас осуществились давние мечты и он выступает в коллективе проекта «Неоретро». По признанию пары, активный образ жизни помогает им и в воспитании внуков, для которых они пример для подражания.

— Лучший метод воспитания — это личный пример, ведь дети, как губка, впитывают информацию и подражают взрослым. У меня девять внуков, и они видят, что бабушка и дедушка также как они занимаются в кружках, учат иностранный язык и еще им могут дать фору. Кроме того, мы не тратим появившееся после выхода на пенсию свободное время впустую, а стараемся продолжать развиваться, исполнять давние мечты и желания, на которые раньше не хватало времени, — говорит Сергей Иванович.

Активной бабушкой является еще одна участница «Московского долголетия» — Лидия Ивановна Воронкова. В этом году у нее появился второй внук. Счастливое семейное событие совпало с успешным взлетом женщины — отбором на Творческий фестиваль «Московского долголетия» в вокальном конкурсе. В тот день она испытывала двойное счастье.

Лидия Ивановна не только вокалистка, но и автор песен — пишет стихи, в ее репертуаре уже более 20-ти композиций. А талант участницы оценили не только жюри фестиваля, но и зрители. Лидия Ивановна набрала наибольшее количество голосов во время народного голосования и заслуженно получила награду «Приз зрительских симпатий».

По признанию женщины музыкой и вокалом она увлеклась всего три года назад. Толчком стали занятия в театральной студии, где Лидия Ивановна впервые за долгое время выступила на сцене. Там же начала заниматься вокалом с педагогом, который помог написать музыку на первые стихи. Сейчас после успеха в творческом конкурсе она решила продолжать совершенствоваться и записалась на дополнительные занятия по сольфеджио и эстрадному вокалу в проекте «Московское долголетие». Новые достижения не заставили долго ждать, в октябре Лидия Ивановна стала дипломантом Международного фестиваля авторской лирической песни «Очарование».

Фото: Центр московского долголетия

Также помимо музыки Лидия Ивановна интересуется модой и в этом году стала одной их учениц модельной школы «Королевская осанка» проекта «Московское долголетие».

Лидия Ивановна уверена, что можно и нужно совмещать хобби и семью.

— У каждого человека должно быть любимое дело. У меня — это музыка, но при этом я всегда нахожу время, чтобы провести время с детьми и внуками. Тем более, когда они видят, что я счастлива и самореализована — это вызывает у них гордость за меня. Они стараются не пропускать моих выступлений и всегда поздравляют меня с новыми дистижениями, — говорит Лидия Ивановна.

СПРАВКА

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат — очно или онлайн. Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».