В столичном Депздраве рассказали, что такое псориаз и как с ним бороться

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Воспаления, сыпь, зуд, бляшки, дискомфорт — все это признаки распространенного заболевания кожи — псориаз, которое уже много сотен лет мучает людей всего мира. Для него не существует разницы полов носителей или их возраст. Эта болезнь может поразить любого. Данное заболевание встречается примерно у 3 % населения планеты. Чаще оно появляется в возрасте от 14 до 25 лет. Но иногда намного позже — в 55-60 лет.

Псориаз — хроническое воспалительное неинфекционное заболевание. Причина появления болезни — сбой в иммунной системе организма. Среди факторов, провоцирующих развитие заболевания, в первую очередь, выделяют стресс. Отягощает течение болезни употребление алкоголя и курение.

— Самым распространенным хроническим заболеванием кожи остается псориаз, который при тяжелых поражениях может привести к инвалидности. Поэтому важно вовремя диагностировать его и начать лечение. Кроме собственно поражения кожи у больных псориазом повышен риск развития и других заболеваний, поэтому в ряде случаев необходима работа смежных специалистов. Навсегда взять и вылечить данный недуг, увы, нельзя, через тот или иной период возникают обострения. Лечение заключается в подборе таких препаратов, которые позволили бы удлинить ремиссию. И, важный момент, чаще всего у болезни наследственный характер.

Сейчас появилось новое поколение препаратов, относящиеся к так называемой генно-инженерной биологической терапии. Они действуют на сам механизм развития заболевания и очень удобные в применении. Но надо понимать, что такое лечение применяется только при тяжелых случаях течения болезни, а решение о возможности применения этого метода принимается исключительно врачом, — рассказал Николай Потекаев, главный дерматовенеролог и косметолог Москвы, Директор Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы.

Помимо кожных поражений, есть косвенные признаки заболевания — изменение ногтевых пластин, избыточное шелушение на голове, бляшки на локтях. Но поставить окончательный диагноз может только врач-дерматолог. У больных псориазом повышен также риск развития сахарного диабета, ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Если у человека есть признаки или подозрения на наличие псориаза, то рекомендуется обратиться к специалистам Московского Центра дерматовенерологии и косметологии. А 28 октября в преддверии Всемирного дня борьбы с псориазом любой желающий сможет абсолютно бесплатно пройти осмотр и получить консультацию высококвалифицированного врача-дерматовенеролога и при необходимости по рекомендации врача пройти осмотр смежных специалистов. Также посетители узнают о правилах по уходу за кожей, о причинах и механизмах развития псориаза, о том, какие эффективные современные методы диагностики и лечения псориаза существуют и применяются специалистами центра.

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