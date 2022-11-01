Студенты серебряного возраста осваивают новые профессии

Благодаря занятиям в Серебряном университете москвичка Лилия Калачева научилась создавать кукол / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

1 ноября Серебряный университет Московского педагогического вуза, расположенного в Ростокине, отметил свой первый юбилей. За пять лет его студентами стали 23 тысячи москвичей.

На долгожданное торжество 74-летняя москвичка Лилия Калачева собиралась с особым трепетом — для нее Серебряный университет стал волшебным пространством, где бывший инженер с 40-летним стажем превратилась в волшебницу, создающую кукол.

— На пенсию я вышла три года назад, никак не могла расстаться с любимой работой, которая занимала 90 процентов моей жизни, — объясняет Лилия Викторовна. — Поэтому сразу отправилась в Центр социальной защиты в Коломенском. Мне предложили стать студенткой Серебряного университета. Ну кто откажется от перспективы вернуться в беспечное время? Мне повезло необыкновенно, я попала в класс лучшего специалиста — педагога Ольги Груздевой.

О своем учителе пенсионерка рассказывает с восторгом. Вспоминает, что завершить начатую работу — куклу-ангела — помешала пандемия. Но Ольга Юрьевна не оставила учеников, настояла на том, чтобы занятия продолжались онлайн. Как результат эта сама кукла-ангел стала одним из экспонатов выставки, подготовленной к юбилею университета.

— Я хочу поздравить родной Серебряный университет с юбилеем и пожелать ему процветания, чтобы не десятки тысяч, а сотни тысяч москвичей старшего возраста смогли найти свое призвание, — говорит Лилия Калачева. — Нельзя не выразить благодарность всем сотрудникам вуза и, конечно, правительству Москвы и Сергею Собянину за прекрасный проект «Московское долголетие», без которого я жизни не представляю.

За минувшие пять лет студентами университета стали свыше 23 тысяч столичных пенсионеров. Однако, считают педагоги, дело не в количестве учащихся, а в качестве обучения.

— Когда мэр столицы объявил об открытии Серебряного университета, начался настоящий бум. За первые три дня работы к нам поступило свыше 10 тысяч заявок от желающих стать студентами, — рассказывает директор Института непрерывного образования МГПУ, руководитель проекта «Серебряный университет» Марина Шалашова. — Самым популярным из множества предложенных стало направление «информационная грамотность».

Тысячи пенсионеров учились информатике. Причем с самых азов — включать компьютер, заводить электронную почту, отправлять сообщения, находить в интернете нужную информацию. Сегодня эти студенты на «ты» с гаджетами, привычно пользуются цифровыми сервисами, соцсетями, и даже освоили видеомонтаж.

— Три месяца назад я вышел на пенсию, — рассказывает инженер-механик летательных аппаратов 62-летний Алексей Семенихин. — Решил осуществить мечту — научиться монтажу видеороликов, снятых на телефон. Я много путешествую, хочу отснятые материалы собрать в красивые и полезные ролики. А после обучения хочу создать клуб серебряных путешественников.

За пять лет Серебряный университет успел дать своим студентам знания, уверенность в себе, счастливом будущем и активную жизнь.

— Студенты старшего возраста уникальны — они очень хотят получать знания, — радуется педагог испанского и английского языков Галина Талалуева. — Хочется пожелать университету процветания, чтобы его студентами стали все столичные пенсионеры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— «Серебряный университет» — надежный партнер и крупный образовательный центр «Московского долголетия», который позволяет пенсионерам освоить новую специализацию и трудиться. Учебные программы ежегодно дополняются в соответствии с новыми тенденциями и запросами самих учащихся. Так, в новом сезоне вуз запустил программу по психологии и поддержанию ментального здоровья.