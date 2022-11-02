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Космические экспонаты помогут провести уроки для школьников

Наталья Тростьянская
Город
Космические экспонаты помогут провести уроки для школьников
Фото: АГН Москва

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Останкинском районе присоединился к проекту «Учебный день в музее». Теперь ученики восьмых классов будут изучать здесь биологию, химию и географию.

Выставка центра позволяет наглядно показать ребятам, как естественные науки применяются в космической отрасли. Представители московских школ на сайте museumday.mosmetod.ru уже могут записать группы детей на тематические занятия.

— Надеемся, пространство центра «Космонавтика и авиация» раскроет школьные темы с необычной стороны, — сказала заместитель генерального директора по развитию ВДНХ Елена Жук.

Так, на биологии школьникам расскажут, что происходит с организмом человека в невесомости, как космонавты адаптируются к ней и чувствуют себя после длительного пребывания на Международной космической станции. Среди вопросов, которые разберут ребята, — «Почему кровь меняет свой цвет?» Кроме того, школьники увидят, как работает костюм «Пингвин-3», который необходим космонавтам для поддержания здорового состояния скелета и тонуса мышц, и подготовят доклады о медицинских экспериментах на орбите.

На уроке географии восьмиклассники узнают, по какому принципу выбирают места для строительства космодромов, посчитают расстояние от Москвы до «Восточного» и выпустят брошюру «Космодромы России». Подробнее о ракетных двигателях и реакциях, которые происходят во время старта, ребятам расскажут на уроке химии. Изучая строение ракеты, школьники разберут, какие системы отвечают за безопасность космонавтов в полете. Итоговой работой станут доклады о создании двигателей.

— Уроки для восьмиклассников в центре «Космонавтика и авиация» помогут ребятам не только на углубленном уровне освоить знания по школьным предметам, но и мотивируют их на будущий выбор профессии, — считает директор Городского методического центра Андрей Зинин.

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