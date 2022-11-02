Укрыться за деревом, чтобы не попасть под удар

Второклассница Александра Келеп наравне с мальчишками приняла участие в турнире по лазертагу «Осенние маневры» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В преддверии Дня народного единства Центр досуга и творчества «Огонек» провел детский турнир по лазертагу «Осенние маневры». Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил соревнования.

«Боевые подразделения», в состав которых входят с десяток ребят, вовсю ведут бой на свежем воздухе. В руках у второклассницы Александры Келеп — макет оружия со встроенными датчиками, длина его — почти вполовину роста миниатюрной девочки. Отважная школьница падает на землю и ползком пытается добраться до укрытия, не попадаясь под «удар» мальчишек. Вокруг — обилие деревьев.

Надвигающиеся сумерки, с одной стороны, осложняли задачу игрокам, но с другой — приближали маневры к реальности. Рельефная местность оставляет пространство для маневра: кто-то ведет огонь из-за припаркованного автомобиля, кто-то прячется в охапках золотой листвы. Чтобы дойти до финала, годятся любые укрытия. Самые активные, в том числе и Саша Келеп, лавировали между деревьями в попытке зайти в тыл к противнику

Так проходит военно-спортивная игра лазертаг. Попадания в игрока считываются специальными приборами на голове спортсмена, а информация направляется в пункт сбора. Оружие оповещает о попадании в игрока через встроенный динамик и блокируется до следующего раунда. Смухлевать тут точно не получится.

Пока Саша «выбивает» одного мальчика за другим, ее мама Людмила Краснокуцкая ждет дочку около досугового центра. Она рассказывает, что заняться таким нетипичным для девочки спортом сподвигли ее братья.

— Трое старшеньких увлекаются оружием в целом и лазертагом в частности, — говорит Людмила, — поэтому Саша в мужских забавах чувствует себя как рыба в воде.

В итоге на турнире победила дружба. Дети сложили оружие и в довесок к ярким впечатлениям получили памятные медали.

— После того как исчез институт пионерии, любая секция несет патриотически-воспитательный характер, — говорит инструктор по физкультуре и тренер по лазертагу Руслан Самарин. — Ребята учатся договариваться между собой и работать в команде.

По его словам, игра в лазертаг — это не только повод весело провести время в компании друзей, но и возможность научиться начальной тактической подготовке.

— Помимо физического развития я учу ребят правильно целиться и грамотно выбирать укрытия, — говорит Самарин, — ведь работать головой следует так же активно, как и ногами.

ПРАВИЛА

На старте участники договариваются, в каком формате и по каким правилам будет проходить поединок. Можно выступать в команде или сражаться в одиночку, иметь несколько «воскрешений» или играть до первого попадания. Самое главное — это соблюдать обозначенные договоренности. Вариант нечестной игры исключен — электроника зафиксирует, когда игрок был «убит». Выбывшие участники покидают площадку.