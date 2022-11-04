Светит всем знакомая звезда: десять фактов о рубиновых украшениях Кремля

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Ровно 85 лет назад на кремлевских башнях появились рубиновые звезды. Историк, москвовед, член Союза писателей Москвы Александр Васькин поделился с «Вечерней Москвой» интересными фактами и мифами об этих символах Кремля.

Факт № 1. Вместо звезд были орлы.

Рубиновые звезды были не первым украшением башен Кремля. Изначально над башнями возвышались гербовые орлы. Это были главные символы Российской империи.

Факт № 2. Быстро потускнели после установки.

В 1935 году орлов убрали, а на их место установили стальные звезды с уральскими самоцветами. Но те быстро потускнели и уже не были такими яркими.

Факт № 3. Перенесли на Речной вокзал.

По легенде, одна из первых звезд была при замене на рубиновые перенесена на шпиль Северного речного вокзала. Правда, доказательств тому так и не нашлось. Но миф об этом продолжает жить до сих пор.

Факт № 4. Устраивался конкурс на дизайн.

Рубиновые звезды изготавливали под каждую башню индивидуально. Учитывались высота башен, состояние и вес, который она может выдержать. Казалось бы, что сложного начертить пятиконечную звезду. Но к этому в правительстве отнеслись очень серьезно. Был даже проведен конкурс на лучший дизайн. Первые варианты предложил известный советский художник Евгений Лансере, но его эскиз не подошел.

Факт № 5. Создавали под контролем Сталина.

Выбирал, как будут выглядеть главные звезды страны, сам Иосиф Сталин. В итоге окончательный дизайн сделал Федор Федоровский, главный художник Большого театра.

Факт № 6. Устанавливали при помощи кранов.

Уже готовые рубиновые звезды поднимали на башни и устанавливали с помощью специальных кранов. Это был сложный процесс, требующий предельной точности и осторожности.

Факт № 7. Проверяли на яркость.

К слову, рубин был выбран неслучайно. Это долговечный камень, который идеально справился с главной задачей — он хорошо светится благодаря специальным лампам, которые изготовил Московский электроламповый завод.

Факт № 8. Все разного размера.

Вес каждой звезды — около тонны. Нам кажется, что они все одинаковые, но на самом деле звезды разные по размеру. Такой эффект был создан специально. Например, на Водовзводной башне самая маленькая звезда. Размах ее лучей всего три метра, а на Спасской и Никольской башнях — 3,75 метра.

Факт № 9. Гасли во время войны.

В 1941 году фашисты хотели использовать рубиновые звезды как ориентир для бомбежки Кремля. И это им даже частично удалось, потому что несколько звезд во время обстрелов были повреждены. Поэтому звезды погасили и накрыли специальными чехлами, которые сняли лишь в 1945 году.

Факт № 10. Собирались убрать.

За всю историю существования рубиновых звезд их несколько раз хотели убрать. Первые разговоры об этом пошли в 1990-е годы. Тогда хотели вернуть гербовых орлов. Но до замены дело так и не дошло. Потом еще не раз политики, деятели культуры и искусства возвращались к этому вопросу, но и сегодня звезды продолжают светить москвичам.

КСТАТИ

Столичный фотограф Юрий Феклистов поднимался к кремлевским звездам, когда снимал репортаж. По его словам, на звезды часто садятся вороны и оставляют на них сколы. А сами конструкции поворачиваются в зависимости от направления ветра.

Внутри стоят специальные лампы мощностью 5000 ватт. Они выключались только два раза — во время войны и… во время съемок фильма «Сибирский цирюльник» — на несколько минут. У каждой звезды свой рисунок, который не повторяется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Девятов, доктор исторических наук:

— Идея заменить гербовые изображения орлов на звезды обсуждалась еще при Ленине. Однако по экономическим и политическим причинам сделать это в условиях Гражданской войны не представлялось возможным. Обсуждение длилось достаточно долго.

В результате возобладала точка зрения, что нужен не орел, а звезда. Были изготовлены четыре металлические звезды для разных башен: крупные проездные — Спасская, Никольская, Троицкая и Боровицкая. Они были огромного размера — более 4 метров, сделаны из металла.