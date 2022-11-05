Владислав Овчинский: На МНПЗ используют отечественное оборудование для модернизации производства

Фото: АГН Москва

На Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) поставили отечественное оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти. Технологии позволят довести эффективность переработки нефти почти до 100 процентов. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Строительство комплекса является ключевым проектом завершающего этапа модернизации МНПЗ. Она ведется с 2011 года, когда завод вошел в состав компании «Газпром нефть». Планируется, что все работы будут завершены до 2025 года.

— В ходе проведения модернизации предприятие обновляет производственное оборудование и переходит на передовые процессы. После пуска комплекса эффективность переработки нефти достигнет почти 100 процентов. Предприятие сможет без остатка перерабатывать весь объем нефти на востребованные рынком продукты. Кроме того, будет снижено вредное воздействие на атмосферу. Техническое оснащение для строительства комплекса поставляют российские производители, — добавил Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Как добавил глава ведомства, с начала 2022 года для модернизации Московского НПЗ доставили 13 единиц крупногабаритного оборудования общим весом пять тысяч тонн.

В октябре из Волгограда сюда привезли реакционные аппараты для выработки дополнительного объема бензина и газомоторного топлива из нефтяных остатков, а также нефтяного кокса, который служит сырьем для предприятий электротехнической промышленности и цветной металлургии.

Специальные камеры общим весом 640 тонн выполнены из жаропрочной стали с антикоррозионным сплавом, благодаря чему аппараты способны выдержать перепады температуры до 500°С, предусмотренные технологией. Доставка оборудования осуществлялась по рекам Волге, Оке и Москве.

Кроме того, в июне текущего года из Санкт-Петербурга была привезена колонна весом более 1,2 тысячи тонн, изготовленная из высокопрочной стали. Эта доставка была зафиксирована в Книге рекордов России как факт перевозки самого тяжелого груза по Москве-реке.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

По словам директора по реализации крупных проектов Московского НПЗ Сергей Кузнецов, благодаря принятой программе модернизации облик завода меняется на глазах.

Внедрение новых технологий определяет высокие показатели эффективности, а поставки топлива в столичный регион становятся еще надежнее.

Использование российского оборудования, созданного по современным стандартам и прошедшего строгий производственный контроль, вносит важный вклад в реализацию проекта в установленные сроки.