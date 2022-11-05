У парка на опушке зимует зеленушка: птицы прилетают к людям с приходом первых холодов

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

1 ноября Мосприрода запустила фотоконкурс «Птицы Москвы». «Вечерняя Москва» узнала, какие пернатые остались зимовать.

— Температура за окном все ниже, корма — все меньше, — рассказывает специалист Мосприроды Николай Кудрявцев. — Последние перелетные птицы засобирались в теплые края. На Москве-реке можно увидеть уток. Всего же в холодное время года в лесопарках Москвы можно встретить около 90 видов птиц.

Многие из них считаются оседлыми. Это, например, сороки, сойки, воробьи, синицы и, как ни странно, снегири. Эти осторожные птицы стараются не показываться человеку. Но с наступлением зимы перемещаются поближе к людям в поисках корма. Лучшее лакомство — сырые семечки.

Кстати, снимки пернатых, обитающих на природных территориях, вы можете прислать до 14 ноября на электронную почту epts_skvorechnik@eco.mos.ru.

ФАКТ

Иногда к нам прилетают клесты. Их можно наблюдать в еловых посадках. Они питаются семенами, которые спрятаны в шишках. В основном встречаются клест-еловик и клест-сосновик. Крайне редко к нам залетает белокрылый клест. Он живет в северной тайге, питается семенами лиственницы. В неурожайный год перебирается туда, где есть корм.

КСТАТИ

Этой осенью в Москве зафиксирована активная миграция уральских сов из Сибири. Это связано с увеличением кормовой базы, ростом их популяции, а также лояльным отношением москвичей.

Фото: Shutterstock

Большая синица

Самая крупная из синиц, обитающих в Москве. Узнать ее можно по черной «шапочке» и черному «галстуку». При чем у самца он широкий, а у самочки — узкий. Питается насекомыми. Зимой большие синицы сбиваются в смешанные стаи с другими синицами и поползнями.

Воробьиный сычик

Самая маленькая из всех сов, обитающих в Москве, — не крупнее скворца. Верх — буро-сероватый с округлыми белыми крапинками, брюхо белое с бурыми продольными пестринами. Издает приглушенный короткий свист. Охотится на полевок, мышей и мелких птиц. Осенью стаскивает добычу в дупла, делая запасы на зиму. Предпочитает смешанные высокоствольные леса с присутствием ели. Может селиться в жилых кварталах.

Кряква

Самая многочисленная утка Москвы. Самка буроватая с темными пестринами, на крыле фиолетово-синее «зеркальце» с белыми полосками по краям. У самца черная голова с зеленым отливом, коричневый зоб и пепельно-серые бока и брюшко. Питаются водными беспозвоночными, зелеными частями растений и их семенами. Зимой держатся на незамерзающих водоемах.

Дрозд–рябинник

Весьма криклив. Если его побеспокоить, издает громкие трещащие звуки. Осенью и зимой кормится рябиной, боярышником и другими ягодами. Может занять целое дерево или куст и не подпускать к нему никого, пока сам все не съест. Встречается по всей Москве, редко залетает вглубь лесов.

Ястреб–тетеревятник

Почти вдвое больше вороны. Причем самка на треть крупнее самца. Скрытен, почти не парит. Издает громкое и быстрое «ки-кики-ки-ки». В Москве питается сизыми голубями. Может охотиться на ворон, сорок, галок и дроздов. Нападает на белок и молодых зайцев. Встречается в крупных скверах.

Зеленушка

Размером с воробья. Желтовато-зеленое оперение. Самцы более яркие, самки — буроватые. Песня состоит из звонких трелей и щебетаний. Питаются семенами, почками, бутонами и прочим. Встречаются на опушках парков, в скверах и садах. Предпочитают разреженные посадки лиственных деревьев с кустарниками. Зимой — одни из постоянных посетителей кормушек.

Снегирь

Характерная красная грудка только у самцов, у самочек она коричневого цвета. Взрослый снегирь обычно весит не больше 30 граммов. Большую часть года проводят в подмосковных лесах. Самое любимое «зимнее» лакомство — семечки рябины. Также любят калину, крушину, бузину, иргу.