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Все капризы погоды учтены заранее: как готовится поселение Вороновское к работе в зимних условиях

Бахтиер Абдуллаев
Город
Все капризы погоды учтены заранее: как готовится поселение Вороновское к работе в зимних условиях
Фото: АГН Москва

6 ноября глава администрации муниципального образования Евгений Иванов рассказал «Вечерней Москве» о подготовке поселения Вороновское к работе в зимних условиях.

Для территории Вороновского поселения в Новой Москве приход зимы не станет неожиданностью. А все потому, что при подготовке удаленных муниципальных образований, таких как в ТиНАО, к холодному сезону есть своя специфика, нюансы, которые необходимо учитывать заранее.

— В частности, в Вороновском, помимо многоквартирной застройки жилого фонда в двух поселках, есть сельские территории. И это в первую очередь влияет на количество и качество работ, которые нужно выполнить перед началом зимы, — говорит Евгений Иванов.

По его словам, поселение Вороновское — самое крупное внутригородское муниципальное образование и административная единица со статусом поселения в составе Троицкого административного округа Москвы. Оно занимает площадь в 206,25 квадратного километра.

Находится Вороновское в центральной части Троицкого округа и граничит с поселениями Михайлово-Ярцевское, Кленовское, Роговское, Новофедоровское, с поселением Киевский и Чеховским городским округом. Живут в Вороновском около 10 тысяч человек. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на территории поселения — 81,4 километра, из них с твердым покрытием — 72,8 километра.

— Нам важно было не только подготовить к работе в зимних условиях крупные населенные пункты, но и обеспечить доступность отдаленных мест, садовых товариществ, — продолжает свой рассказ Иванов. — Расстояние до них от центра поселения велико. Сеть объектов дорожного хозяйства достаточно разветвленная, и ее на балансе поселения порядка 800 тысяч квадратных метров. Поэтому у нас иной подход к подготовке к зимней работе.

Такие явления, как переметы через дороги и поля, где местность не защищена объектами инфраструктуры, здесь учитывают заранее.

— В метель нам приходится чаще уделять внимание технике, которая способна быстро очищать длинные перегоны. Плюс ее должно быть с запасом. В предыдущие годы мы это учли и сегодня встречаем зиму во всеоружии, — говорит глава администрации.

Дорожники поселения обеспечены специальной высокопроходимой техникой, которая хорошо идет по бездорожью и быстро очищает снежные заносы.

— Большая нагрузка зимой ложится на дворников. Их штаты у нас полностью укомплектованы и обеспечены всей необходимой малой механизацией. Словом, готовы к зиме в полном объеме, — уверен Иванов.

КСТАТИ

Уже в сентябре этого года в столице завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники. Был завезен необходимый запас противогололедных материалов — именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог.

Новая Москва спецтехника Зима Дороги Троицкий административный округ (ТАО)
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