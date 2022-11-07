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Выставка объединила работы участников творческих студий в районе Ростокино

Рената Лебедева
Город
Выставка объединила работы участников творческих студий в районе Ростокино
Фото: Unsplash

В районе Ростокино прошла выставка творческих работ жителей Северо–Восточного округа. Мероприятие организовал ГБУ «Спортивно–досуговый центр «Кентавр».

Спортивно-досуговый центр «Кентавр» — это большое учреждение с филиалами во многих районах СВАО. Здесь можно не только записаться в любую секцию, но и принять участие в интересных мероприятиях — «Кентавр» регулярно организует их по всему округу.

Так, в честь Дня народного единства в Доме культуры Луначарского состоялась выставка творческих работ жителей округа под названием «Калейдоскоп идей». Москвичи представили посетителям свои картины, поделки и игрушки ручной работы.

— Меня пришла поддержать вся моя семья, — рассказала участница «Калейдоскопа идей» Ольга Арутюнова, которая на протяжении уже нескольких лет занимается живописью. — Очень здорово, что у нас есть способ заявить о себе. Приятно, когда ты развиваешься и у тебя есть возможность показать свои успехи зрителям.

Чтобы разнообразить программу, организаторы выставки подготовили различные мастер-классы — например, по лепке и живописи. Можно было пообщаться с преподавателями творческих студий, задать им вопросы.

Завершилось мероприятие небольшим концертом, на котором выступили лучшие танцевально-музыкальные коллективы «Кентавра».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Беляев, префект Северо–Восточного административного округа:

— Филиалы ГБУ «СДЦ «Кентавр» сейчас оснащены всем необходимым оборудованием, позволяющим создавать самые разные кружки и секции. Сейчас в «Кентавре» занимаются свыше тысячи взрослых и детей. Очень важно повышать популярность центра, развивать здесь уникальные и интересные направления, открывать новые секции и студии, в том числе для жителей старшего возраста.

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