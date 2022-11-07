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Приметы и советы

Оригинальная детская площадка теперь главная достопримечательность двора в Замоскворечье

Василиса Чернявская 
Город
Оригинальная детская площадка теперь главная достопримечательность двора в Замоскворечье
Юные москвичи Арина и Марк на новой игровой площадке на улице Люсиновская, 12 / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

В столичных дворах почти каждый день появляются новые, оригинальные детские игровые и спортивные площадки. А в районе Замоскворечье таких сразу несколько. 6 ноября на одной из них побывала «Вечерняя Москва».

Сегодня новые центры взрослой и детской активности можно найти почти во всех дворах города. К примеру, таких новых адресов в этом году в Замоскворечье появилось с десяток: в Вишняковском переулке, 27, на улице Большая Пионерская, 24, в 1-м Щипковском переулке, 11, 13, 15, 17, на Большой Серпуховской, 31, и по другим адресам.

Во дворе дома 12 по Люсиновской улице расположился огромный корабль. К штурвалу рвутся ребята. Крутят по очереди — капитаном каждый хочет быть! А рядом разместились горки, качалки, лазалки. Проверить себя на координацию, а также потренировать вестибулярный аппарат можно на карусели «Гнездо». Ребята садятся на прочную сетку и раскручивают ее как можно быстрее.

— Стало очень приятно гулять с внуками, — делится впечатлениями москвичка Галина Еремина. — Мне нравится, что все сделано безопасно: внизу мягкое покрытие, детям удобно съезжать по горкам.

Одна из самых необычных площадок расположена во дворах на улице Большая Серпуховская, 31. Ее изюминка и большой плюс — в оригинальном освещении. Деревянные скамейки благодаря встроенной в них электронике постоянно меняют свое цветовое настроение, переливаясь то красным, то синим, то фиолетовым, то зеленым или желтым.

А еще местными достопримечательностями можно смело назвать батуты и необычные качели. Последние сделаны из толстого мягкого каната. Можно обхватить его руками и ногами, оттолкнуться от земли и полететь! Кататься можно вдвоем или вчетвером. Главное — держать баланс.

— Я лечу! — смеется Арина, представляя, словно она юная волшебница, отправляющаяся в свой первый полет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Шаповалова, заместитель директора по содержанию и благоустройству дворовых территорий ГБУ «Жилищник района Замоскворечье»:

— Специалисты старались сделать благоустраиваемые территории интересными и детям, и их родителям, улучшить организацию досуга для всех возрастных групп населения. Установили новые эргономичные детские комплексы и оборудовали отдельные зоны для занятий спортом под открытым небом, создали зоны для спокойного отдыха. Все площадки застелили безопасным покрытием.

Дворы Благоустройство Досуг Район Замоскворечье
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