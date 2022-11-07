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Региональные производители привезли деликатесы и выпечку на ярмарку на ВДНХ

Иван Кудря

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Региональные производители привезли деликатесы и выпечку на ярмарку на ВДНХ
Участница ярмарки на ВДНХ Ирина Репина привезла для москвичей и гостей столицы пряники собственного производства из родной Тульской области. Ирина каждый год участвует в мероприятиях, посвященных Дню народного единства / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На ВДНХ прошла ярмарка, где гости из разных регионов России представили свою народную и национальную продукцию. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, чем удивляли москвичей.

Вкусные запахи рыбы, мяса и выпечки заполнили всю площадь у павильона 57 на ВДНХ. На прилавках палаток деликатесы из разных регионов страны. Сюда москвичи пришли специально, чтобы приобрести настоящую дальневосточную икру или якутские колбаски — симии.

А кому-то интересно попробовать рязанский калинник — пирог из смеси ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема или знаменитое татарское сладкое блюдо — чак-чак. Всех в этот день объединило одно — празднование Дня народного единства. По словам посетительницы ярмарки Дарьи Захаровой, для нее этот праздник всегда особенный.

— Мы каждый год празднуем его с семьей. В этот раз, например, мой папа приготовил настоящий плов, и мы вместе с другими родственниками собрались за большим семейным столом, чтобы отметить великий день в истории России, — говорит Захарова. — Сейчас как никогда важно показать, что наши регионы — это одно целое великой страны с ее многообразной культурой, традициями и деликатесами. Мы, кстати, уже попробовали некоторые продукты из Донецкой Народной Республики — виноградное варенье и блинчики по-донецки.

Свои местные деликатесы представили и другие новые территории России — Херсонская, Запорожская области и Луганская Народная Республика. Например, гости из ЛНР представили жителям столицы национальное блюдо гурку — одну из разновидностей домашней колбасы из свиной крови и субпродуктов. В фарш также добавляют рис, пшено или кукурузную крупу.

— Уникальность нашей продукции в том, что она экологически чистая, — говорит участник ярмарки из ЛНР Владимир Тимофеев. — У нас свои уникальные рецепты мясных изделий, таких практически нет в других регионах России. Мы очень рады, что смогли посетить этот праздник. Он очень важен для нас, и мы впервые отмечаем его в составе России, нашей исторической родины.

В общей сложности на ярмарке были представлены товары из более чем 30 регионов нашей страны. Чтобы продемонстрировать как можно больше локальной продукции, у некоторых областей было даже по несколько специальных шатров. Больше всего отличился Дальний Восток с рыбой и морепродуктами — они заняли пять палаток, столько же мест отвели и мясным изделиям московского производства.

Конечно, привлекали внимание посетителей и постоянные участники ярмарок. Так, Ирина Репина из Тулы и в этом году привезла с собой пряники с самыми разными начинками. По ее словам, такие праздники позволяют объединить народ в тяжелое время.

— Конечно, этот день стоит особняком в истории России, — говорит Ирина Репина. — Сейчас важно то, что мы здесь вместе с людьми из многих регионов нашей родины показываем, что у всех нас есть свои уникальные продукты. Тульские пряники знают все. Мы производим одно из лучших кондитерских изделий в нашей стране и гордимся тем, что представляем наш регион на этом фестивале.

Кроме этого, на ярмарке можно было бесплатно продегустировать некоторые продукты, которые привезли на фестиваль. А также поучаствовать в мастер-классах и самому приготовить блюда из кулинарной книги народов России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Смирнова, председатель Совета Ассамблеи народов России:

— Такие фестивали и ярмарки очень важны, особенно в сложившейся ситуации. Нельзя забывать великие события в истории нашей страны и нужно приобщать людей к тому, что Россия была, есть и будет великой, многонациональной страной, в которой каждый народ вносит свой вклад в развитие ее культуры, ценностей и многое другое. Всем гражданам нужно это понимать и любить нашу Родину за многообразие.

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