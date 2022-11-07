Участники этнографического диктанта ответили на исторические вопросы в Музее космонавтики

Фото: АГН Москва

В Музее космонавтики прошла Международная акция «Большой этнографический диктант». Участникам предстояло ответить на 30 вопросов, касающихся истории, религии и традиций нашей страны.

Тест состоял из 30 вопросов, на каждый из которых предлагалось по четыре варианта ответа. Например, нужно было вспомнить кисломолочный напиток, созданный балкарцами и карачаевцами Северного Кавказа и который европейцы сравнивают с шампанским. Речь идет о кефире, именно этот вариант нужно было выбрать, отбросив другие неверные: айран, ряженка и простокваша.

Или указать здание в самом центре Москвы, построенное для учреждения, которому в этом году исполнилось 150 лет. Ответ: Исторический музей. А не Институт Склифосовского, не Городская дума. И даже не столичная мэрия.

На прохождение теста — всего 45 минут. Участникам запретили выполнять задания коллективно, пользоваться книгами, конспектами и техническими средствами. Но все оказались людьми ответственными, и ни одного подобного случая выявлено не было. Но случались «нарушения» по времени: некоторые сдавали свои ответы раньше отведенного на это срока.

Испытать свои силы в знании этнографии решил и российский космонавт-испытатель, Герой России Иван Вагнер.

— У нас всех есть возможность расширить наш кругозор, — сказал он, обращаясь к собравшимся перед началом диктанта. — Страна наша — многонациональная. Первые лица России давно говорят, что надо привлекать детей, школьников к таким мероприятиям.

Честно скажу, что сам не успел подготовиться к диктанту заранее, но с удовольствием принял участие. Потом увижу свои ошибки. И в свободное время постараюсь восполнить все пробелы. Кстати, я несколько раз уже писал географические диктанты.

Некоторые участники тоже справились с заданиями без особой подготовки.

— В принципе, отвечать на вопросы было не так уж и тяжело. Помог широкий кругозор, — рассказывает участница акции Ксения Горожанкина.

«Этнографический диктант» проводится уже седьмой год. И по словам организаторов, он повышает интерес участников к глубокому изучению истории Родины.

Проверить свои знания можно и в режиме онлайн на официальном сайте акции до 8 ноября.