Подвиг молодогвардейцев послужил основой спектакля

Фото: АГН Москва

В столице в честь Дня народного единства прошел показ итоговой постановки «Черный январь. Прощеное воскресенье» проекта «Непокоренные». Ее создали совместно деятели культуры Луганской Народной Республики, Москвы и других регионов страны.

Сюжет постановки основан на реальных событиях, которые происходили во времена Великой Отечественной войны. Речь в ней идет о подвиге и трагической гибели юных антифашистов «Молодой гвардии».

С самого начала спектакль знакомит зрителя с юными школьниками, которые отпраздновали выпускной и мечтают о том, что их ждет в будущем. Но как только они узнают, что их родной город Краснодон оккупировали, то ни на секунду не задумываются и организовывают свою подпольную организацию, благодаря которой армия врага терпела регулярный урон.

На протяжении всего спектакля юные девочки в накрахмаленных школьных фартуках исполняют трогательные песни с мольбами о мирном небе над головой, не оставляя никого равнодушным.

— В этом году в честь 80-летия «Молодой гвардии» мы сыграли постановку в Краснодоне у мемориального комплекса Шурф шахты № 4/4-бис, — говорит одна из актрис, студентка Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского Евгения Быстрова. — Она также ставилась в Луганске и в нашей академии.

Но, по ее словам, для московской сцены программу расширили.

— Для меня важно, чтобы проект был запечатлен в истории. А я уверен, что он войдет в нее как один из первых проектов, который постарался средствами культуры и искусства ответить на сложные вопросы, которые есть внутри россиян, — говорит руководитель культурно-просветительского проекта «Непокоренные» Дмитрий Бикбаев.

Он добавил, что этот спектакль доказал, что мы — одна страна, живущая в рамках одного культурного поля.