Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подвиг молодогвардейцев послужил основой спектакля

Анна Темнышова
Город
Подвиг молодогвардейцев послужил основой спектакля
Фото: АГН Москва

В столице в честь Дня народного единства прошел показ итоговой постановки «Черный январь. Прощеное воскресенье» проекта «Непокоренные». Ее создали совместно деятели культуры Луганской Народной Республики, Москвы и других регионов страны.

Сюжет постановки основан на реальных событиях, которые происходили во времена Великой Отечественной войны. Речь в ней идет о подвиге и трагической гибели юных антифашистов «Молодой гвардии».

С самого начала спектакль знакомит зрителя с юными школьниками, которые отпраздновали выпускной и мечтают о том, что их ждет в будущем. Но как только они узнают, что их родной город Краснодон оккупировали, то ни на секунду не задумываются и организовывают свою подпольную организацию, благодаря которой армия врага терпела регулярный урон.

На протяжении всего спектакля юные девочки в накрахмаленных школьных фартуках исполняют трогательные песни с мольбами о мирном небе над головой, не оставляя никого равнодушным.

— В этом году в честь 80-летия «Молодой гвардии» мы сыграли постановку в Краснодоне у мемориального комплекса Шурф шахты № 4/4-бис, — говорит одна из актрис, студентка Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского Евгения Быстрова. — Она также ставилась в Луганске и в нашей академии.

Но, по ее словам, для московской сцены программу расширили.

— Для меня важно, чтобы проект был запечатлен в истории. А я уверен, что он войдет в нее как один из первых проектов, который постарался средствами культуры и искусства ответить на сложные вопросы, которые есть внутри россиян, — говорит руководитель культурно-просветительского проекта «Непокоренные» Дмитрий Бикбаев.

Он добавил, что этот спектакль доказал, что мы — одна страна, живущая в рамках одного культурного поля.

Народы Москвы Москва История Великая Отечественная война
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте