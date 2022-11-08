Владислав Овчинский: Свыше 160 экскурсий проведут по столичным фабрикам и заводам в рамках проекта «Открой#Моспром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Этот сезон станет самым продолжительным и масштабным — мероприятия впервые будут проходить в течение трех недель: с 14 ноября по 2 декабря. Для гостей и жителей столицы проведут серию экскурсий по производственным площадкам города и их музеям, мастер-классы, дегустации и другие мероприятия в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— За это время состоится свыше 160 экскурсий по 30 фабрикам и заводам, а также популярная серия мастер-классов. Кроме того, в этот раз мы подготовили специальный ИТ-маршрут по нескольким площадкам, одна из которых — крупнейший производитель микроэлектроники в России, — добавил глава ведомства.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

По его словам, в рамках нового маршрута 24 ноября гости смогут побывать в офисе российской технологической компании VK, где посетителям расскажут о проектах и сервисах компании.

Еще из новинок сезона — экскурсии на завод «Монтем», где участникам покажут, как изготавливают нетканые материалы для средств гигиены, защиты, спецодежды и автомобильных фильтров, и на производство электроники «МикроЭМ Технологии» — там посетителей познакомят с процессом изготовления печатных плат. Также гости побывают на «Московском комбинате игрушек» и увидят, как производятся настольные игры.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Зарегистрироваться на часть мероприятий уже можно на сайте проекта «Открой#Моспром». Там же можно следить за обновлениями и подробностями.

Проект «Открой#Моспром» существует с марта 2019 года. Он объединил офлайн- и онлайн-экскурсии по промышленным предприятиям столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. Аудитория проекта превышает 11 миллионов зрителей.

За время существования проекта «Открой#Моспром» было проведено свыше 1,1 тысячи экскурсий более чем по 100 промышленным предприятиям города и их музеям.