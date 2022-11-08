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Эксперт рассказал об эффективности онлайн-курсов в столичном учебном центре «Профессионал»

Марьяна Шевцова
Город
Эксперт рассказал об эффективности онлайн-курсов в столичном учебном центре «Профессионал»
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Учебный центр «Профессионал» предлагает москвичам несколько десятков программ обучения. Почти все курсы повышения квалификации и переподготовки можно пройти в дистанционном формате. Специалисты отмечают, что эффективность онлайн-курсов в первую очередь зависит от заинтересованности ученика и работы преподавателя. А еще от учебного контента, платформы и возможности получать обратную связь. Об особенностях онлайн-образования рассказала эксперт центра «Профессионал» по дистанционному обучению Елизавета Воробчикова.

Педагогический дизайн — это подход к созданию образовательных решений, в котором для обеспечения высокого качества обучения обязательно учитываются педагогические принципы. Хороший онлайн-курс дает полную информацию о предмете, предусматривает практическую часть и возможность обратной связи с преподавателем, а также мотивирует слушателя к развитию.

Мотивация к обучению

Курс должен объяснять цели и задачи обучения. В начале обязательно дается структура и принципы работы с материалом, формируются ожидания от учебного процесса. По сути это ответ на вопросы: Зачем слушателю учиться? Чему он будет учиться?

— Учитывая отсутствие хоть какого-то опыта работы в программе «1С», было волнительно приступать к обучению. Но благодаря комфортным условиям, обучение пролетело интересно и незаметно. Появилась уверенность в своих профессиональных возможностях, — рассказывала москвичка Гульнара, выпускница курса «Создание и обработка документов в программе «1С:Предприятия».

Подача нового материала

Важно, чтобы на курсе использовались разные формы подачи информации. Блоки обучения должны быть сконструированы таким образом, чтобы важные элементы были «подсвечены» и удерживали внимание. Также обучение будет эффективным, если все основные мысли доносятся доступным языком.

— На курсах в «Профессионале» подача информации очень хорошая. Сложный материал объяснялся всегда простым языком. Очень понравилось, что на вебинарах идет чередование устной информации с живым общением. Это не даёт заскучать, — отметила жительница столицы Елена, выпускница курса «Бухгалтерский учёт и налогообложение в коммерческой организации».

Сопровождение обучения и практика

Удобные и понятные инструкции по работе с учебными сервисами и платформами тоже очень важны. В «Профессионале» слушателей сопровождает команда технической поддержки.

— Группа технической поддержки просто волшебная, любые неполадки устраняют за несколько минут. Очень благодарна всей команде. Отдельное спасибо нашему куратору и преподавателю — вы космос! — поделилась Софья, выпускница курса «Копирайтинг плюс: работа с текстами».

Хороший онлайн-курс ориентирован на то, что впоследствии выпускник будет использовать полученные знания в работе. Подобрать вакансию и пройти собеседование слушателям центра помогают профессиональные карьерные консультанты.

— Для меня курс оказался очень полезным. Тема за темой, каждый блок доступно доносился и тут же отрабатывался на практике. Для меня это очень удобный формат обучения, — рассказала Татьяна, выпускница курса «Менеджер по работе с маркетплейсами».

Обратная связь

Обратная связь от преподавателя и оценка полученных компетенций — обязательные элементы обучения как очного, так и онлайн. Обучающийся должен получать ответы на вопросы: В правильном ли направлении я двигаюсь? Что можно скорректировать в программе обучения, чтобы повысить эффективность?

— Сначала была не уверена, что смогу освоить новую профессию, но открытость преподавателя и его внимательное отношение развеяло сомнения. Общение в чате тоже давало поддержку, на любой вопрос всегда находился ответ, — уточнила Светлана, выпускница курса «Делопроизводство в организации с использованием программы «1С:Документооборот».

В столичном центре «Профессионал» у слушателей есть возможность удаленно получить профессию в сфере маркетинга, дизайна, программирования, бухгалтерского учета, цифровой педагогики. Слушателям помогают получить необходимые знания в удобном формате и найти работу по новой специальности.

СПРАВКА

Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно. Желающим попасть на курсы нужно обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.

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