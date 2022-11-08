Свыше 20 тысяч человек посетили спортивные мероприятия в Олимпийском центре имени братьев Знаменских

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Россия, Москва, улица Стромынка, 4с1 Карта всех событий

Более 20 тысяч человек приняли участие в спортивных мероприятиях Олимпийского центра имени братьев Знаменских Московской Федерации профсоюзов. Они соревновались в сдаче ГТО, беге на различные дистанции, во всестилевом каратэ и других дисциплинах. Демонстрировали свои навыки, как совсем юные участники — с 12 лет, — так и уже опытные возрастные спортсмены. Кроме того, на стадионе проходили семейные спартакиады. А в ноябре и декабре для спортсменов запланированы еще 10 городских соревнований.

— Олимпийский центр имени братьев Знаменских — уникальная площадка Московской Федерации профсоюзов, где выросли чемпионы всероссийского и мирового уровня. Спортсмены здесь не только тренировались, но и проходили усиленную подготовку по 47 легкоатлетическим дисциплинам перед олимпийскими играми. Сегодня в Центре занимаются около тысячи человек ежедневно: воспитанники спортивных школ, члены сборных команд России и паралимпийцы. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы этот процесс был максимально удобным и комфортным. Так, после реконструкции на беговых дорожках было сделано специальное покрытие, появились современные инвентарь и оборудование, а также обновленные сектора для прыжков и метаний. Созданы и условия для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Все это позволяет проводить на нашей площадке многочисленные профессиональные спортивные мероприятия городского и всероссийского уровня, — рассказал Виктор Супрунов, директор Олимпийского центра имени братьев Знаменских.

В этом году в Центре уже прошло порядка 40 мероприятий. Среди них Фестиваль ГТО, соревнования на Кубок Москвы и России, на Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, Московские студенческие спортивные игры, всероссийские соревнований по легкой атлетике среди ветеранов, Молодежные спортивные игры Московской Федерации профсоюзов.

— Я занимаюсь в Центре уже более 8 лет. Пришла сюда в надежде, что смогу пересилить себя, попробовать и открыть новые возможности для своего развития. Было тяжело, но неимоверная поддержка тренера и команды, участие в соревнованиях Центра потихоньку сделали свое дело: появилась большая уверенность в себе и своих силах. Так, это место стало для меня еще одним домом, и благодаря ему я заработала медаль на чемпионате России, стала трехкратным призером чемпионата мира и пятикратным чемпионом Европы, — отметила Ирина Вертинская, мастер спорта международного класса по легкой атлетике (толкание ядра и метание диска).

Олимпийский центр имени братьев Знаменских — единственный в Москве, который включает в себя крытый легкоатлетический манеж и летний стадион для профессиональных тренировок. Он открыт для каждого посетителя. Жители могут приходить сюда и бесплатно заниматься легкой атлетикой в комфортных условиях: летом на стадионе и зимой в манеже. Площадки доступны для всех желающих ежедневно с 7 до 10 утра.