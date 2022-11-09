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Столичная служба занятости приглашает москвичей пройти курсы для работы в сфере онлайн-продаж 

Марьяна Шевцова
Город
Столичная служба занятости приглашает москвичей пройти курсы для работы в сфере онлайн-продаж 
Фото: Pexels

Общение, развлечения, покупки, работа — все это на сегодняшний день можно найти в интернет-пространстве. Список онлайн-профессий с каждым годом расширяется. К уже классическим направлениям интернет-маркетинга, копирайтинга, SMM, IT добавляется работа в онлайн-продажах.

В столичном учебном центре «Профессионал» для москвичей доступно несколько десятков образовательных курсов. Большинство из них можно освоить онлайн. Некоторые программы обучения были открыты в этом году в связи с возросшим запросом на специалистов по работе с маркетплейсами.

Стать менеджером маркетплейсов

Для тех, кто раньше не работал в сфере электронной коммерции, разработана онлайн-программа «Менеджер по работе с маркетплейсами». За один месяц можно получить основные инструменты для работы с интернет-площадками и продвижения товаров. Выпускники курсов научатся определять целевую аудиторию, анализировать ниши, работать с поставщиками и клиентами, создавать продающие карточки товаров, анализировать и оптимизировать продажи.

Москвич Андрей Степанников узнал о возможности бесплатно получить востребованную интернет-профессию в центре занятости. Раньше Андрей работал коммерческим директором торгово-промышленной компании. У него уже был опыт планирования закупок и управления продажами, поэтому карьерный консультант предложил пройти переквалификацию на менеджера по работе с маркетплейсами.

— Курс дал мне полное погружение в профессию. Трудоустроился удаленно менеджером по работе с маркетплейсами и адаптировался достаточно легко. Работу нашёл почти сразу после обучения. Был уверен в своих силах, особенно после блока по трудоустройству, который был в курсе. Понял, как правильно презентовать свой большой предыдущий опыт с новыми навыками, и сразу появился результат, — поделился Андрей.

Как создавать продающие карточки товаров

Для тех, кто уже имеет опыт работы с маркетплейсами и хочет развить отдельные навыки, есть более короткие программы обучения. Их можно освоить всего за неделю, занятия также проходят дистанционно.

Курс «Нейминг и рич-контент» помогает начинающим специалистам научиться создавать и размещать продающие карточки товаров на маркетплейсах. Также слушатели изучают основы нейминга, учатся самостоятельно делать несложные графические изображения и узнают, как привлечь внимание клиентов.

Выпускница курсов Ксения Рыбкина три года работала менеджером по работе с маркетплейсами. Она попала под сокращение и обратилась в центр занятости населения, чтобы найти новое место работы. Ксения уверенно ориентируется в своей профессиональной сфере, но узнав о возможности бесплатно повысить свою квалификацию в «Профессионале», обрадовалась.

— После потери работы подумала, что нужно немного сменить сферу деятельности. Хочу и дальше работать с маркетплейсами, но теперь в качестве контент-менеджера. Для этого мне очень пригодился курс — в интенсивном режиме проработала ключевые моменты по оформлению контента и узнала много нового. Теперь чувствую себя увереннее и активно ищу работу, — рассказала Ксения.

Грамотно работать с отзывами и комментариями

Еще один короткий курс для специалистов, работающих в интернете, – «Коммуникационный менеджмент». Его цель — научить грамотно вести коммуникацию с клиентами. Выпускники научатся мастерски работать с претензиями, отзывами и комментариями в социальных сетях, смогут самостоятельно составлять ответы на обращения.

После обучения всем выпускникам «Профессионала» помогают в трудоустройстве. Центр сотрудничает с крупными работодателями города, предлагает выпускникам вакансии партнеров и помогает начать карьеру в новом направлении. Карьерные консультанты проводят тренинги по трудоустройству в группах и индивидуальные встречи. Они помогают слушателям составить резюме, подобрать проверенную вакансию и подготовиться к собеседованию. Также во время обучения можно пройти онлайн-тренинг по самостоятельному поиску работы.

Записаться на бесплатное обучение могут безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте старше 50 лет, а также члены нуждающихся семей по программе «Социальный контракт». Для этого нужно обратиться в один из центров занятости населения.

СПРАВКА

Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно.

Желающим попасть на курсы нужно обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.

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