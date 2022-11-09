Бедность за чертой: как правительство Москвы помогает малоимущим жителям повысить свой доход

Москвичка Ольга Козлова кормит сына Диму сосиской и макаронами в кофейне — раньше семья не могла себе позволить ходить в такие заведения, но благодаря помощи города женщина нашла работу / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Средняя зарплата в Москве, по данным Росстата, в этом году составила 116 354 рубля. Но со статистикой, пожалуй, поспорит каждый второй горожанин, зарабатывающий в месяц 45–50 тысяч. Немало среди членов московских семей и тех, кто получает еще меньше или вовсе безработный. Как власти поддерживают такие семьи и помогают им наладить жизнь, на примере реальной истории Ольги Козловой разбиралась «Вечерняя Москва».

Правительство Москвы активно работает с нуждающимися столичными семьями с детьми, находящимися за гранью бедности. В столице действует специальный проект, цель которого — помочь членам семьи выйти из сложной жизненной ситуации: найти работу, повысить свой доход, сохранив при этом все положенные им льготы.

Без дома и любви

В ситуации, когда в прямом смысле нет крыши над головой и денег на еду, оказалась москвичка Ольга Козлова, воспитывающая четырехлетнего сына Диму. Короткая стрижка, немного мешковатая толстовка и простые голубые джинсы — такой я увидела Ольгу при нашей первой встрече. Пока мы шли до столика в кофейне, я заметила хромоту и трость, на которую Ольга опиралась. Впереди нее, желая скорее попасть в игровую комнату, бежит маленький мальчик со светлыми волосами — сын Дима.

Глядя на их светящиеся от радости лица, нежность, с которой Ольга общается с сыном, трудно поверить, что несколько лет назад они были бездомными.

Ольга Козлова родилась в 1987 году в Рязани, но с рождения жила в детском доме. В два года она заболела, и болезнь дала осложнения. С тех пор она хромает. А в 1990 году Ольгу удочерила семья из Москвы.

— Приемные родители изменили все мои данные: имя, фамилию и даже дату и год рождения. При рождении меня звали Олеся Ожогина. Об этом я узнала спустя многие годы, — рассказала она.

Жизнь Ольги с момента удочерения складывалась непросто. Приемные родители оказались не очень благополучной семьей — у мамы и брата оказалось психическое заболевание, а папа сильно выпивал. Более того, мама Ольги не оформляла ей инвалидность, потому что считала, что хромота дочери — всего лишь последствия травмы, которые скоро пройдут. Поэтому нужного лечения она тоже не получала. Несмотря на это, Ольга старалась хорошо учиться, даже окончила музыкальную школу по классу аккордеона. Поступив в университет, состояла в студенческом совете, была старостой факультета, занималась организацией мероприятий.

— В какой-то момент, когда я уже училась в вузе, мама перестала меня узнавать совсем и, соответственно, пускать в квартиру. Папу она тоже не узнавала, так что он съехал в коммуналку, у него там в собственности была комната, ну а я осталась одна, на улице, — поделилась Ольга.

Так что о том, что такое жить без средств к существованию и без крыши над головой, она знает не понаслышке.

Взрослая жизнь

Чтобы выжить, девушка параллельно училась и работала в Московском доме национальностей при правительстве Москвы в молодежном отделе. Год работы там Ольга считает одним из самых лучших в жизни, ведь она по-настоящему ощутила себя нужной, смогла реализоваться как организатор и проявить свои коммуникативные способности.

— Но, к сожалению, я работала, и приходилось пропускать пары, чтобы прокормить себя. Из-за пропусков в 2007 году меня отчислили, — рассказала Ольга. — Высшее образование по направлению «политология» я получила, но позже. И уже в другом университете.

Пришлось уволиться и с работы. Новое начальство решило поменять коллектив, как это часто бывает. Так наступил очередной непростой период в жизни Ольги.

— Я познакомилась с мужчиной старше меня на 16 лет, который попросту издевался надо мной и относился ко мне, как к вещи, чувствуя, что я беззащитна, а в 2011 году мне поставили диагноз «рак щитовидной железы», вторая стадия, переходящая в третью, — рассказала она.

Ольге сделали операцию, она прошла курс химиотерапии, после чего болезнь на какое-то время отступила.

— О том, что у меня последствия полиомиелита, я узнала лишь в 2012 году. В этот год у меня нашли доброкачественную опухоль головного мозга, после чего я со своим мужчиной поехала в детский дом в Рязанской области, где мне и рассказали мою историю, — пояснила она.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Преодолевая препятствия

Узнав свой настоящий диагноз, Ольга наконец оформила инвалидность и начала получать нужное ей лечение. Боли в ноге сохраняются до сих пор, но все же ухудшения состояния нет. К сожалению, рак щитовидной железы вернулся к ней в середине 2013 года. Вновь была операция, химиотерапия. И вновь Ольга справилась с вызовом, преодолела болезнь.

Она стремится жить. Даже в самые тяжелые моменты, когда казалось, что вокруг только темнота, выход из ситуации всегда находился. Были рядом и ее друзья — они опора и поддержка Ольги.

— Без друзей не знаю, как я бы справилась, — говорит она. — Они вытаскивали меня из самых непростых ситуаций.

Обыкновенное чудо

Большую помощь москвичке оказал и Кризисный центр помощи женщинам и детям при Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. В него Ольга попала после того, как узнала о своей беременности.

В то, что женщина после таких тяжелых перенесенных заболеваний сможет иметь детей, не верил никто. Врачи сказали Ольге, что шансов на беременность нет.

— Я уже смирилась с этим и жила обычной жизнью, зная, что детей у меня никогда не будет, — поделилась она. — Но в 2017 году я узнала, что беременна.

Ольга в тот момент встречалась уже с другим мужчиной, у которого была семья. Ребенок был от него, но молодой человек не захотел признавать это.

— Я снова осталась одна наедине со своими проблемами. Но в этой ситуации у меня был четкий смысл жить — ребенок, чудо, которое произошло со мной, — отметила она. — Поэтому я не сдавалась.

Работы не было и денег на оплату съемного жилья тоже. Друзья смогли приютить Ольгу на некоторое время, но проблему с квартирой надо было как-то решать.

— Вернуться к себе домой в Царицыно, к приемным родителям, я не могла. Мама к тому моменту умерла, но обострение психического заболевания началось у брата — он тоже перестал всех узнавать и до сих пор никого не впускает в квартиру, — уточнила Ольга.

Тогда знакомые рассказали ей о Кризисном центре помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Ступив на порог этого городского учреждения, Ольга Козлова впервые за много лет почувствовала себя по-настоящему тепло и уютно.

— Мне казалось, что это будет какое-то госучреждение, где максимум дадут ночлег, и все. А у меня была своя комната с кроватью, тумбочкой, шкафом. Там есть столовая, игровая для детей. Таких условий у меня не было даже дома в детстве, — отметила она. — Сотрудники приняли меня как родную, такой теплоты и заботы не испытывала никогда.

Живя в этом центре, Ольга родила чудесного мальчика. Но оставаться навсегда девушка там не могла, таковы правила. Поэтому, как только Дима немного подрос, остро встал вопрос о работе и поиске своего жилья.

— Я долго не могла трудоустроиться. Отказывали из-за инвалидности и маленького ребенка. Где-то я не соглашалась, потому что очень большая нагрузка или неудобный график, чтобы забирать Диму из детского сада, — рассказала она.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Служба трудоустройства и спасения

Но и в этой ситуации нашлись те, кто пришел Ольге на помощь. Год назад ей позвонили из службы занятости Москвы и предложили принять участие в проекте «Социальный контракт».

— Я не раздумывая согласилась, и с тех пор моя жизнь кардинально изменилась! — подчеркнула она.

Карьерный эксперт провела с Ольгой несколько встреч, на которых определила наиболее подходящие сферы для трудоустройства: администрирование, координация проектов, организация мероприятий. А чтобы Ольга чувствовала себя более уверенно, ее направили на обучение на курс по рекламе и связям с общественностью в учебный центр «Профессионал».

— Преподаватель в этом центре был просто шикарный. Так понятно и интересно все рассказывал. Мне очень повезло попасть в эту группу, — отметила москвичка.

Она также посещала тренинги по поиску работы, составлению резюме и повышению мотивации.

— Благодаря службе занятости я смогла достаточно быстро найти работу. Сейчас я трудоустроена во ФГУП «ЦИТО» на должность ведущего менеджера отдела консультативной диагностики, занимаюсь организацией мероприятий — это то, что мне действительно интересно и приносит удовольствие, — добавила она.

После трудоустройства у Ольги как у участницы «Социального контракта» сохранились все пособия: как для инвалида второй группы, так и для матери-одиночки.

— Это огромное преимущество проекта. Хоть у меня и есть теперь стабильная зарплата, но большая ее часть уходит на аренду съемной квартиры. А еще нужно покупать продукты, одежду себе и сыну. Ребенку нужны игрушки, — сказала девушка. — То, что у меня сохранились пособия и льготы, очень помогает.

Помогли Ольге Козловой и с устройством сына в детский сад рядом с работой.

— Специалисты соцзащиты откликнулись на мою просьбу о помощи и помогли с переводом сына. Дима уже осваивается в новой группе, ему там очень нравится, — поделилась она.

Ольге и сейчас приходится непросто. Все-таки съемная квартира не сравнится со своей. Но пока вопрос с жильем в Царицыне, где она прописана, решается, живет девушка вместе с сыном в Нахабине. Простая однушка с небольшой кухней и потрепанным ремонтом. Зато сколько в ней жизни, тепла! — Сын учит меня любви и нежности. С ним я очень изменилась. Он мой смысл жизни, — заключила девушка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В проекте «Социальный контракт» принимают участие свыше 3,5 тысячи семей. Более 40 процентов из них нашли работу в течение трех месяцев участия в проекте, 90 процентов из них продолжают работать после трудоустройства со средней заработной платой свыше 55 тысяч рублей в месяц. По данным Росстата, во втором квартале 2022 года в России граница бедности составила 13 813 рублей. А численность населения с доходами ниже границы бедности — 17,6 миллиона человек, или 12,1 процента жителей страны.

При этом по сравнению с I кварталом численность населения с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,2 процента, или на 3,3 миллиона человек. Уровень бедности в Москве тоже снижается с каждым годом. Так, по данным пресс-службы столичной мэрии, с 2010 года число жителей с низким доходом уменьшилось в 1,8 раза — в 2010 году этот показатель составлял 10 процентов, а в 2021 году — 5,6 процента.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Одна из наших основных национальных целей — улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть основная цель — это снижение бедности.

Соискателям оказываем комплексное содействие

Анна Петухова, заместитель директора Центра занятости «Моя работа»:

— В августе 2021 года правительство Москвы утвердило порядок реализации проекта «Социальный контракт». Основная его идея — помощь семье в выходе из трудной жизненной ситуации через трудоустройство и стабильный доход. В свою очередь, участники проекта должны устроиться на постоянное место работы. Подписать «Социальный контракт» могут трудоспособные члены московских семей с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в столице (20 585 рублей).

Москвичам помогают найти стабильную работу, устранить барьеры, которые мешают трудоустроиться.

Каждому оказывается адресная комплексная поддержка. В частности, эксперты службы занятости помогают составить хорошее резюме, подбирают подходящие вакансии и готовят участника проекта к собеседованию. Направляют на профориентационное тестирование, разрабатывают индивидуальный план поиска работы, консультируют в период прохождения испытательного срока. Участники могут получить психологическую поддержку, а также помощь в лечении от зависимости, если это необходимо.

При этом если у человека уже устарела профессия, то его направляют на обучение. При этом они получают стипендию, равную минимальному размеру оплаты труда в России, — 12 792 рубля в месяц.

После трудоустройства сохраняется ежемесячное пособие на ребенка, льготное питание. Предусматривается приоритетное зачисление детей в дошкольные учреждения, предоставление льготных путевок в оздоровительные лагеря, а также содействие в заботе о близких — предоставление патронажного или стационарного ухода.