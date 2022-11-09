В Войковском районе открылась новая детская поликлиника

Заведующая педиатрическим отделением филиала № 2 Детской городской поликлиники № 133 в Войковском районе Алла Шахова в просторном коридоре нового здания медицинского учреждения / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, Войковский район Карта всех событий

Новая детская городская поликлиника открылась в Войковском районе. 9 ноября врачи и пациенты поделились с «Вечерней Москвой» первыми впечатлениями.

Программа модернизации городских поликлиник продолжается. Столичные власти не только капитально ремонтируют уже существующие здания, но и строят новые.

— В октябре этого года мы открыли три поликлиники, построенные по новому московскому стандарту — к учреждениям в районах Кунцево и Савеловский добавилась детская поликлиника в Войковском районе. Она рассчитана на 320 посещений в смену и позволит повысить доступность и качество помощи для более чем 10 тысяч детей Северного округа, — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В здание по адресу: Головинское шоссе, 6а, стр. 1, переехал филиал № 2 детской городской поликлиники № 133, ранее располагавшийся на первом этаже жилого дома.

— Фактически у нас было полуподвальное помещение, оно не отвечало современным требованиям оказания медпомощи, — отметила зав. педиатрическим отделением поликлиники Алла Шахова.

Врачи и пациенты с нетерпением ждали открытия нового корпуса, а когда переезд состоялся, все пришли в восторг от увиденного.

— Высокие потолки, просторные коридоры и кабинеты, наличие зон отдыха для пациентов и сотрудников — такие комфортные условия дают позитивный настрой на весь рабочий день, — подчеркнула Шахова.

Сделана поликлиника полностью по новому московскому стандарту.

— При входе в поликлинику происходит разделение потоков пациентов. Дети с симптомами ОРВИ и другими острыми состояниями направляются в правое крыло первого этажа, там кабинеты ОРВИ и дежурного врача. В левом крыле первого этажа находятся кабинеты забора анализов, выдачи справок и направлений, — пояснила заведующая.

На втором этаже пациентов принимают врачи-педиатры, проводится вакцинопрофилактика, работает кабинет здорового ребенка. На третьем этаже находятся кабинеты узких специалистов, проводятся инструментальные исследования, а также размещены кабинет массажа, физиотерапевтический кабинет и зал ЛФК.

— В новом здании появился рентген-кабинет, которого у нас не было раньше из-за того, что в жилом доме нельзя устанавливать такое оборудование. Появился бодиплетизмограф — современный, наиболее информативный аппарат для исследования функции внешнего дыхания. А в кабинете оториноларинголога установили сурдологическую камеру, — добавила Алла Шахова.

Большой популярностью пользуются детские зоны, которые есть на каждом этаже поликлиники. Ожидая приема доктора, дети с удовольствием играют, строят домики из мягких кубиков, рисуют.

— Мы сегодня впервые пришли на прием в новое здание. Оно не сравнится с тем помещением, где поликлиника была раньше — небо и земля. Нам с дочкой очень понравилось! — поделилась Анна Романенкова.

Молодая мама также отметила удобную колясочную.

— Раньше ее не было вообще, теперь это отдельное теплое помещение, — сказала она.

В восторге от новой поликлиники и Ольга Смольянинова, она пришла на прием к дежурному врачу с сыном Артемом и дочкой Таисией.

— Как зашли сюда, сразу ощутили себя в современном медучреждении, — отметила она. — Очень рада, что в нашем районе появилась такая поликлиника.

СПРАВКА

Площадь корпуса составляет 5,3 тысячи квадратных метров и почти в 5 раз превосходит площадь старой поликлиники. Также здание имеет благоустроенную территорию с детской площадкой, парковкой для инвалидов и сотрудников. Для слабовидящих пациентов на этажах установлена мнемосхема со шрифтом Брайля и голосовым сопровождением — для с ограниченной функцией зрения.