Высокие промышленные технологии спасают жизнь

Операционный директор предприятия «Эндопринт» Алена Казанбаева держит напечатанную на трехмерном принтере в помощь медикам модель / Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Северо-Восточный округ — штаб-квартира целого ряда высокотехнологичных промпредприятий. Среди них — компания «Эндопринт» и производитель одежды «БАСК».

Уникальные имплантаты

«Инновационно-технологическая компания «Эндопринт» — первое отечественное предприятие, которое стало использовать возможности 3D-проектирования и печати для изготовления индивидуальных имплантатов, применяемых при лечении пациентов в сложнейших случаях. Предприятие начало работу в 2015 году. Тогда же, по словам операционного директора компании Алены Казанбаевой, была проведена первая в России операция с применением напечатанного имплантата.

— Сейчас нет ни одной области человеческого скелета, для которой мы бы не могли создать имплантат, — отметила она. — К каждому изделию также изготавливаем вспомогательные инструменты, которые позволяют врачу подготовиться к операции и провести ее максимально быстро и точно.

Поскольку все имплантаты индивидуальны и их буквально внедряют в организм человека, проектирование и изготовление элементов требуют особой тщательности: точность каждой детали, состав и другие параметры перепроверяют по несколько раз.

Подбору кадров «Эндопринт» тоже уделяет большое внимание. Так как отрасль является узкоспециализированной, по словам Алены Казанбаевой, готовых специалистов по 3D-проектированию медицинских изделий крайне мало.

— Поэтому мы готовим будущих сотрудников еще на этапе обучения в вузе: приглашаем практикантов, а если видим в студенте потенциал, то начинаем его обучать, — поделилась она. — У нас таких, воспитанных с пеленок, уже трое сотрудников. Одна девушка уже самостоятельный профессионал, еще двое — пока учатся.

Западные санкции и непростая экономическая ситуация внесли в работу предприятия небольшие коррективы. Но, отметила операционный директор, компания смогла достаточно быстро найти российских производителей и поставщиков сырья, материалов и расходников.

— Мы активно работаем в направлении импортозамещения тех изделий, которые перестали импортировать. Наша технология позволяет быстро воспроизвести изделие и даже внести необходимые изменения в его конструкцию, — добавила Казанбаева.

Проверка на прочность

Производят на северо-востоке столицы и одежду. Компания «БАСК» работает на рынке уже четвертый десяток лет. Первые куртки начали отшивать в конце восьмидесятых годов прошлого века, а в 1992-м была зарегистрирована товарная марка.

Сегодня «БАСК» — ведущий производитель одежды, снаряжения и аксессуаров.

— В 2021 году наша компания произвела более 100 тысяч единиц продукции, — рассказала заместитель гендиректора по внешним коммуникациям Инесса Дойкова.

Занимать лидирующие позиции на рынке предприятию помогает высокое качество.

— Все комплектующие (ткани, фурнитура, утеплители) проверяются в собственной научной лаборатории. Особо жесткие требования предъявляются к качеству поступающего натурального пуха — его проверяют по 11 параметрам, включая биологическую безопасность, — подчеркнула Дойкова.

Помимо этого, у компании есть лаборатория, где изделия тестируют на соответствие заявленным тепловым свойствам. Это происходит в комплексе «БАСК Арктик», создающем полную имитацию нахождения человека в куртке «БАСК» в предустановленных температурных условиях. Одежда также проходит полевые испытания.

— Спортсмены-экстремалы, альпинисты, путешественники, идущие по сложным высокоширотным маршрутам, тревел-фотографы испытывают новое изделие, возвращаются с обратной связью — что удалось, что нужно доработать, — добавила она.

Обеспечивать высокое качество помогают современные технологии. Производство «БАСК» организовано по протоколу Индустрия 4:0 — когда цифровые цепочки взаимодействия предполагают минимальное участие человека на всех этапах производства и обеспечивают максимальную точность раскроя, качество сборки изделия и высокую скорость производства.

— Здесь даже для швей не столь важно умение работать с иглой, сколько навыки работы с компьютером, программным обеспечением, — поделилась замгендиректора компании.

СПРАВКА

На производстве индивидуальных имплантатов «Инновационно-технологической компании «Эндопринт» разработана и внедрена международная система менеджмента качества для медицинских изделий, контроль проводится на каждом этапе, кроме того, регулярно проводятся механические испытания и токсикологические исследования продукции. Имплантаты могут применяться в челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, ортопедии, для пациентов с онкологией и различными травмами. Отдельное направление — ветеринария.

ЦИФРА

60 процентов производства компании «БАСК» — это российские материалы и технологии.