Наш труд полезен городу

(Слева направо) Сергей, Евгений Константинович и Юрий Смирновы рады работать в передовой компании / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В рамках проекта «Династии московской промышленности» мы продолжаем делиться историями людей, которые из поколения в поколение трудятся на производствах столицы. Сегодня нашими героями стали сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода — семья Смирновых.

Семья Смирновых отмечает свой юбилей: 120 лет — таков их общий стаж работы на Московском НПЗ.

Среди первоочередных задач, которые стоят сегодня перед знаменитым заводом, одинаково важными являются не только выпуск современных видов топлива, но и защита экологии района Капотни, где он расположен. Свой вклад в эту работу вносит и семья Смирновых. В 1983 году оператором котельной пришла сюда работать Надежда Васильевна Смирнова. Вскоре после этого она перешла в заводской здравпункт фельдшером, где и трудилась до самой пенсии. Вслед за супругой на завод устроился Евгений Константинович Смирнов. Сначала он был оператором на установке, выпускающей зимнее дизельное топливо.

Евгений Константинович вспоминает, что в то время все операции нужно было делать вручную, а это очень непросто. Когда на заводе построили самую большую в Европе битумную установку, Евгений Смирнов перешел работать туда. Это был первый на предприятии комплекс, оборудованный электроникой. Управление производилось с компьютера, и вскоре ручной труд сохранился лишь в воспоминаниях сотрудников.

После специального переобучения Евгений Константинович из простого рабочего стал старшим оператором установки.

— На установке я словно в будущее попал, — вспоминает Смирнов. — Все управление на электронике, в операторской на кнопку нажал — и автоматически все открывается. Сейчас на заводе не осталось ни одного комплекса, где вручную надо что-то делать. На том же комплексе «Евро+» более 15 тысяч датчиков, которые отвечают за безопасность и эффективность производства.

По стопам родителей пошли и дети. В 1999 году на завод пришел старший сын Смирновых — Сергей. А через семь лет — в 2006 году — к родным присоединился и младший — Юрий. Оба стали операторами на установке производства битума.

Сегодня Сергей и Юрий с улыбкой вспоминают, что часто ссорились в детстве, и удивляются тому, как удалось им сплотиться на работе.

Возможность трудиться рядом с теми, кого любишь, стала одной из причин, по которой на предприятие устроились и жены братьев Смирновых. Как их мужья, они работают на установке по производству битума и очень рады, что и с утра на работу, и обратно с работы вся семья едет вместе.

Комфортной делает работу и вполне конкурентная зарплата, а также хороший соцпакет, который завод предоставляет своим сотрудникам.

— Я горжусь, что мои родные работают в крупной развивающейся компании, — говорит Юрий Евгеньевич Смирнов. — Мы, когда на дачу едем, заправляемся только на наших заправках «Газпром нефти», и я сыну рассказываю, что бензин для нашего авто на нашем заводе делают. Мы сейчас выпускаем около 30 видов топлива для самой разной техники — даже для речных судов и самолетов. Мало кто может похвастаться, что на работе таким полезным делом занят.

Модернизация Московского НПЗ ведется с 2011 года, когда завод вошел в состав «Газпром нефти». Работы планируется завершить до 2025 года. Ключевой проект завершающего этапа модернизации — строительство комплекса глубинной переработки нефти.

— В ходе проведения модернизации предприятие обновляет производственное оборудование и переходит на передовые процессы. После пуска комплекса эффективность переработки нефти достигнет почти 100 процентов. Предприятие сможет без остатка перерабатывать весь объем нефти на востребованные рынком продукты. Кроме того, будет снижено вредное воздействие на атмосферу. Техническое оснащение для строительства комплекса поставляют российские производители.

С начала 2022 года для модернизации Московского НПЗ речным транспортом доставили 13 единиц крупногабаритного оборудования общим весом 5 тысяч тонн, — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

СПРАВКА

С 1938 года Московский НПЗ — важная часть городского хозяйства. В год на заводе перерабатывается около 12 миллионов тонн нефти.

В ассортименте НПЗ 30 видов продукции: высококачественное моторное топливо, авиационный керосин, битум для строительства и ремонта дорог. Современные технологии позволяют снижать воздействие промышленности на окружающую среду.

Посадили деревья

Московский НПЗ совместно со столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды провел высадку деревьев в Юго-Восточном округе. Уже 7 лет эта акция является частью программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти».

Более 80 лиственниц, ив и каштанов высадили волонтеры предприятия в Капотне, на набережной Москвы-реки. Саженцы были выращены в специализированном питомнике и адаптированы к климатической зоне средней полосы России. Мероприятие также стало частью ежегодной всероссийской акции по восстановлению зеленых насаждений «Сохраним лес». Всего за 10 лет работники предприятия уже высадили 3 тысячи деревьев в столичных парках и скверах.