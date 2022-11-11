Владислав Овчинский: В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе 

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Инвестор построит в столице первый спортивный объект по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Басманном районе. После ввода объекта в эксплуатацию туда смогут трудоустроиться 70 человек. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Москва продолжает реализацию специальной программы, по созданию мест приложения труда. Недавно город подписал соглашение с компанией из структуры ГК «Гранель» о строительстве современного спорткомплекса площадью более трех тысяч квадратных метров в Басманном районе. В реализацию проекта девелопер вложит около 479 миллионов рублей, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Спорткомплекс появится на Малой Почтовой улице в Центральном административной округе Москвы. Он станет первым спортивным объектом, который возведут в рамках программы симулирования создания мест приложения труда. Здесь впоследствии смогут работать 70 человек.

— Доступность полноценной инфраструктуры является одним из важных принципов современного комфортного города. Эффективным механизмом для этого служит программа создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря ей снижается нагрузка на транспортные сети и уменьшается автомобильный трафик, в результате чего создается качественная городская среда. Так обеспечивается комплексное развитие Москвы в целом и отдельных районов столицы. Социальная значимость проекта очевидна. Прежде всего, компания создает новые рабочие места, а самое главное, предоставляет жителям возможность заниматься спортом и заботиться о своем здоровье, — отметил первый вице-президент ГК «Гранель» Александр Кушнарев.

Программа МПТ запущена в столице в 2020 году. Ее реализация поможет решить проблемы маятниковой миграции, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт. В программе могут принять участие не только застройщики, которые только планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводят жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах.

Направлять заявки на участие в программе МПТ девелоперы могут в режиме онлайн: на сайте investmoscow.ru для этого функционирует специальный онлайн-сервис.