Волонтеры всей страны равняются на москвичей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В среду, 9 ноября, в столице состоялся XI Московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

На мероприятии собрались представители власти, бизнеса. Они поделились опытом работы и обсудили актуальные тенденции в области корпоративного волонтерства. Организатор форума, член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев считает, что каждый волонтер столицы может найти себе занятие по душе.

— Для большинства добровольцев помощь другим людям — это хорошая возможность найти отдушину от повседневной работы, — говорит Ковалев. — Тушение лесных пожаров или перевоплощение в клоуна в детской больнице — можно выбрать дело, которое больше нравится. Это возможность побывать в иной для себя роли.

Вадим Ковалев отметил, что и бизнесу подобная деятельность играет на руку.

— Объединенные общим делом представители компаний знакомятся между собой и налаживают связи, — продолжает Ковалев. — Волонтерство — это выигрышная абсолютно для всех история.

Москва, по словам эксперта, является лидером и связующим звеном всей цепочки добровольческой деятельности в России.

— Столичное волонтерство задает тренды и находится на передовой в отрасли, — заключил Вадим Ковалев. — На Москву в этом деле равняется вся страна.

Прямая речь

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы:

— Волонтерство — современный тренд, который набирает все большуюпопулярность. Для бизнеса участие вдобровольческойдеятельности — это возможность проявить социальнуюответственность и вывести своюкомпанию на новый уровень.