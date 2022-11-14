Прогулка с Дарьей Поверенновой: на портале «Узнай Москву» появился маршрут по любимым местам актрисы Театра Маяковского

Фото: Дмитрий Якубов

Авторский онлайн-маршрут по любимым местам актрисы Театра Маяковского Дарьи Поверенновой появился на портале «Узнай Москву». Во время прогулки можно узнать, где актриса провела свое детство, какие парки, кинотеатры и набережные стали для нее самыми притягательными, а также какая атмосфера царит на легендарной сцене Театра Маяковского, который в конце октября отпраздновал свой 100-летний юбилей.

Как рассказали в столичном Департаменте информационных технологий, этот маршрут открывает серию прогулок с блистательными артистами Театра Маяковского, многие из которых задействованы в премьерном спектакле-альманахе «Истории», приуроченном к 100-летнему юбилею театра. Кроме того, горожане имеют возможность выиграть билеты на спектакли театра, приняв участие в конкурсе в социальных сетях проекта «Узнай Москву»: телеграм-канале и группе Вконтакте.

Прогулка начинается на Старом Арбате. Сюда в старших классах Дарья вместе со своей школьной подругой приезжала на дополнительные занятия по русскому языку и литературе. Эти занятия проходили не где-нибудь, а в Музее-квартире А.С. Пушкина.

Буквально в 500 метрах от этого уникального исторического памятника культуры находится Театр Вахтангова, в котором в свое время служил дед Дарьи Поверенновой – народный артист РСФСР, лауреат двух Сталинских премий, актер театра и кино Сергей Лукьянов (снимался в легендарных «Кубанских казаках» Ивана Пырьева и «Большой семье» Иосифа Хейфица). Здесь же, в атмосферных арбатских переулках, прячется знаменитый Театральный институт имени Бориса Щукина («Щука»), окончив которое, Дарья Повереннова стала актрисой Театра Маяковского.

Как раз в «Маяковку» актриса и предлагает заглянуть — это одна из ключевых точек маршрута. Повереннова считает, что попала в знаменитый театр сразу по окончании института по воле счастливого случая. В то время главный режиссер театра, А.А. Гончаров, вернулся в Москву с гастролей всего на один день, и только в этот июньский день можно было показать мэтру отрывок из какого-то спектакля. Повереннова и ее однокурсник решили показать сцену из своего дипломного спектакля «Пигмалион» по пьесе Б. Шоу. «У меня бархатное платье в пол, декольте, длинные волосы, и мы ждем, когда же придет Гончаров. Тут появляется его помощник и говорит: «Знаете, Андрей Александрович хочет сначала с вами поговорить». И вот я подхожу к мастеру прямо в образе Элизы Дулитл. Гончаров такого, конечно, не ожидал! Попросил рассказать о себе, потом мы поднялись в первый репетиционный зал, и он разрешил мне показать несколько отрывков из спектакля. Я спела, станцевала, и у нас состоялся такой финальный диалог:

— Вы москвичка?

— Москвичка.

— Замужем?

— Замужем.

— Дети есть?

— Есть.

— Выйдите.

Фото: Дмитрий Якубов

Через пару минут меня пригласили обратно в зал, и Гончаров сказал: «Считайте, что вам повезло. Я вас беру». Так я попала в театр, в котором работаю до сих пор, — делится своим «счастливым случаем» Повереннова.

Далее маршрут Дарьи приводит нас на Патриаршие пруды. В очередной раз недавно перечитав «Мастера и Маргариту», актриса замечает, что в этом манком пространстве есть некое едва уловимое очарование, магия, проще сказать, булгаковский флер. Говоря о Патриарших, Повереннова упоминает и Чистые пруды, по которым тоже любит бродить в свободное от театра и съемок время — но они, по мнению звезды, совсем «другие», менее тусовочные.

Затем Дарья предлагает направиться в Музеон. Повереннова вспоминает, как когда-то мечтала о том, чтобы под Крымским мостом открылся проход в Парк Горького. И когда проход под мостом действительно открыли, всем любителям пеших прогулок стал доступен «настоящий огромный променад». Так, он превратился в один из самых любимых беговых маршрутов Дарьи Поверенновой, — ведь набережная Москвы-реки — еще одно «место силы» артистки.

Еще одной точкой этой пешеходной траектории окажется Таганка, где прошли детство и юность будущей артистки.

— Я — «центровая штучка». Родилась на улице Рогожский Вал. Детство провела в Театре на Таганке. Очень люблю этот пешеходный маршрут из моего дома по Таганской улице к Театру на Таганке. Когда в честь юбилейных дат гремели салюты, мы всегда ходили на Таганскую площадь, потому что туда привозили специальные орудия, из которых производили залпы, там собирались толпы народа, это было огромное событие, настоящий праздник… Еще я очень люблю переулки, в которых сохранилась купеческая Таганка, там, где сейчас улица Солженицына и Студия театрального искусства Женовача на улице Станиславского. Люблю сталинскую высотку на Котельнической набережной, кинотеатр «Иллюзион». Но чаще всего я ходила в «Зарядье», — это был единственный кинотеатр в моем районе, где можно было смотреть стереофильмы, — вспоминает Дарья Повереннова.

Еще один важный для актрисы объект расположен уже вне маршрута — пользователи портала «Узнай Москву» могут посетить его в свободное время. Это «Мосфильм», самая большая киностудия в Европе, «город в городе».

На этом прогулка, подготовленная актрисой Театра Маяковского, подходит к концу. «Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На портале опубликовано около 240 маршрутов по разным районам города. Интерактивный гид содержит фотографии и описания более 2,2 тысячи зданий, свыше 680 памятников и 350 музеев, а также сведения о 334 исторических личностях.