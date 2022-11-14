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Креативные профессии, формирующие экономику столицы, поддерживают уже более десяти лет

Антон Крылов
Город
Креативные профессии, формирующие экономику столицы, поддерживают уже более десяти лет
Директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда (справа) и руководитель Роскачества Максим Протасов жмут руки после подписания соглашения о взаимном сотрудничестве на международном форуме «Всемирный день качества — 2022» / Фото: Пресс-служба РГБ

В Москве завершился международный форум «Всемирный день качества — 2022». В заключительный день эксперты обсудили важность интеллектуального капитала для страны.

Центральной темой обсуждения стало культурно-экономическое будущее нашей страны. Ведь Россия — это не только газ, нефть или тяжелое машиностроение. Настоящая ценность — интеллектуальный капитал, который стоит за креативными индустриями: они лежат в основе новой культурной реальности.

— Сейчас идет сумасшедшая конкуренция за людей и знания, — говорит директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. — Наша страна богата не только полезными ископаемыми, но и талантливыми, умными и креативными людьми.

По словам директора РГБ, Москву можно совершенно справедливо назвать креативной столицей России.

— Поэтому библиотечные фонды могут стать важным источником вдохновения, а обновленные пространства — точками, где столичные гении смогут реализовать свою мечту, — продолжает Вадим Дуда. — Важно создать комфортную для творческого сообщества экосистему, которая позволит фиксировать результаты их деятельности в виде интеллектуальной собственности.

Логическим финалом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между директором главной столичной читальни и руководителем Роскачества Максимом Протасовым.

— Объединение наших знаний и компетенций в области качества с ресурсами национальной библиотеки будет способствовать развитию лучших практик управления бизнес-процессами в библиотечно-информационной сфере, культуре, науке и образовании, — сказал Протасов.

На столичном уровне поддержка творческих индустрий осуществляется более десяти лет. В креативных индустриях Москвы работают более 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, а годовой оборот в этой отрасли превышает 4,1 триллиона рублей. Сфера охватывает множество направлений: от дизайна и рекламы до книгоиздания и производства кино. В последние годы в столице сформировалось немало крупных творческих пространств, которые успели завоевать всенародную любовь. Кроме того, в 2021 году Москва стала лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года».

В последние годы московские театры, концертные залы и музеи стали не только средством развлечения и образования, но и источником дохода. В этой отрасли в столичном регионе заняты более 450 тысяч человек. Помимо коммерции, творческий бизнес несет в себе и социальную повестку.

Ведь красивые парки, современные автобусные остановки и комфортные детские площадки немыслимы без креативного, качественного подхода к бизнесу. Поэтому развитие этой сферы стало приоритетным направлением и на федеральном уровне.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ:

Марианна Гнездилова, председатель комитета по культуре Московской торгово-промышленной палаты:

— Культура и бизнес неразрывно связаны. Чем выше культура, тем эффективнее развивается предпринимательство. Конечно же, фундамент закладывается с детства. Поэтому очень важно работать с библиотеками, которые сегодня замещают культурные центры. Книжные магазины тоже берут на себя функции клубов — проводят встречи с писателями, бесплатные тематические мероприятия. Уровень культуры Москвы определяют полные залы театров и популярность художественных музеев среди молодежи.

Василий Колташов, директор Института нового общества:

— Развитие культурных потребностей у населения становится сейчас главной задачей. Чем они ниже, тем люди менее чувствительны к творческим инициативам, которые становятся непонятны массам. И наоборот.

Необходима слаженная работа всех подведомственных организаций, чтобы не получить низкокачественные последствия сродни западным

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