Креативные профессии, формирующие экономику столицы, поддерживают уже более десяти лет

В Москве завершился международный форум «Всемирный день качества — 2022». В заключительный день эксперты обсудили важность интеллектуального капитала для страны.
Центральной темой обсуждения стало культурно-экономическое будущее нашей страны. Ведь Россия — это не только газ, нефть или тяжелое машиностроение. Настоящая ценность — интеллектуальный капитал, который стоит за креативными индустриями: они лежат в основе новой культурной реальности.
— Сейчас идет сумасшедшая конкуренция за людей и знания, — говорит директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. — Наша страна богата не только полезными ископаемыми, но и талантливыми, умными и креативными людьми.
По словам директора РГБ, Москву можно совершенно справедливо назвать креативной столицей России.
— Поэтому библиотечные фонды могут стать важным источником вдохновения, а обновленные пространства — точками, где столичные гении смогут реализовать свою мечту, — продолжает Вадим Дуда. — Важно создать комфортную для творческого сообщества экосистему, которая позволит фиксировать результаты их деятельности в виде интеллектуальной собственности.
Логическим финалом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между директором главной столичной читальни и руководителем Роскачества Максимом Протасовым.
— Объединение наших знаний и компетенций в области качества с ресурсами национальной библиотеки будет способствовать развитию лучших практик управления бизнес-процессами в библиотечно-информационной сфере, культуре, науке и образовании, — сказал Протасов.
На столичном уровне поддержка творческих индустрий осуществляется более десяти лет. В креативных индустриях Москвы работают более 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, а годовой оборот в этой отрасли превышает 4,1 триллиона рублей. Сфера охватывает множество направлений: от дизайна и рекламы до книгоиздания и производства кино. В последние годы в столице сформировалось немало крупных творческих пространств, которые успели завоевать всенародную любовь. Кроме того, в 2021 году Москва стала лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года».
В последние годы московские театры, концертные залы и музеи стали не только средством развлечения и образования, но и источником дохода. В этой отрасли в столичном регионе заняты более 450 тысяч человек. Помимо коммерции, творческий бизнес несет в себе и социальную повестку.
Ведь красивые парки, современные автобусные остановки и комфортные детские площадки немыслимы без креативного, качественного подхода к бизнесу. Поэтому развитие этой сферы стало приоритетным направлением и на федеральном уровне.
Марианна Гнездилова, председатель комитета по культуре Московской торгово-промышленной палаты:
— Культура и бизнес неразрывно связаны. Чем выше культура, тем эффективнее развивается предпринимательство. Конечно же, фундамент закладывается с детства. Поэтому очень важно работать с библиотеками, которые сегодня замещают культурные центры. Книжные магазины тоже берут на себя функции клубов — проводят встречи с писателями, бесплатные тематические мероприятия. Уровень культуры Москвы определяют полные залы театров и популярность художественных музеев среди молодежи.
Василий Колташов, директор Института нового общества:
— Развитие культурных потребностей у населения становится сейчас главной задачей. Чем они ниже, тем люди менее чувствительны к творческим инициативам, которые становятся непонятны массам. И наоборот.
Необходима слаженная работа всех подведомственных организаций, чтобы не получить низкокачественные последствия сродни западным