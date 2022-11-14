Современные площадки для самых маленьких делают прогулки безопаснее

Москвичка Ирина Памфилова с сыном Степаном гуляют на новой детской площадке / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Шипиловская улица, 6к1 Карта всех событий

В районе Орехово-Борисово Северное специалисты благоустроили большую прогулочную зону — там появились три игровые площадки для детей и небольшая зона для тихого отдыха.13 ноября «Вечерняя Москва» отправилась туда, чтобы узнать у местных жителей, как изменился район с появлением этих объектов.

Преображенная территория открылась недалеко от станции метро «Орехово», вдоль Шипиловской улицы. Площадь благоустройства составляет около 800 квадратных метров. Важно, что новая прогулочная зона расположена на основном пешеходном маршруте, в центральной части района. Вокруг нее много магазинов, автобусных остановок. Неподалеку также есть центр «Московское долголетие». То есть среди жителей разных возрастов новая зона для прогулок всегда будет востребованной.

Что касается досуговой инфраструктуры, то для самых маленьких жителей района здесь настоящее раздолье. Новые детские площадки оборудованы современными аттракционами — от батутов до 11-метровых горок. Интересно, что каждая из площадок имеет свой стиль и подходит для разных возрастных категорий. Например, для малышей там появилась яркая игровая зона с развивающими головоломками и большим количеством невысоких качелей.

— Очень нравится, что все так здорово продумано. Мой сын Степа еще совсем маленький, поэтому мне важно, чтобы все аттракционы были безопасными для его здоровья. Да и есть откуда понаблюдать за своим ребенком: по периметру площадки очень много лавочек. Можно и с другими мамами пообщаться, пока дети играют, — рассказала местная жительница Ирина Памфилова.

Для тех, кто предпочитает неспешные прогулки, недалеко от детских площадок специалисты полностью обновили дорожно-тропиночную сеть, установили дополнительное освещение и поставили очень удобные скамейки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Силкин, глава управы района Орехово-Борисово Северное:

Наши специалисты полностью обновили не только дорожно-тропиночную сеть на участке, но и газонную часть. Особое внимание мы уделили безопасности — установили дополнительные опоры освещения, камеры видеонаблюдение и кнопки вызова экстренных служб. Для любителей спорта мы также обустроили зону, где можно поиграть в футбол, баскетбол. Местные жители также просили обустроить площадку для выгула собак, которая появилась по адресу: ул. Шипиловская, 6, корп. 1.